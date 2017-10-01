Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: В Каталонии начались столкновения с полицией у избирательных участков

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

В Каталонии в первые минуты после начала голосования на сепаратистском референдуме происходят столкновения с полицией у избирательных участков, сообщает портал Newsru.com.

На сайте газеты El Pais размещено видео, снятое у входа на один из участков в центре Барселоны: полицейские в спецоблачении пытаются пробиться к дверям здания сквозь толпу сторонников референдума. Люди их не пропускают, при этом поднимая руки вверх - чтобы показать, что у них нет оружия. Некоторым, несмотря на это, достаются удары дубинками.

На участке, где должен был голосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон, полиция изъяла урны, разбив двери кувалдами. Тот под крики "президент, президент" позже проголосовал в другом месте.

Журналистка El Pais Клара Бланчар публикует в своем Twitter еще одну видеозапись: на ней цепь из полицейских окружает толпа голосующих. Многие делают фото. По ее мнению, обстановка складывается нервозная.

Наверх