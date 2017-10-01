Фото: В Каталонии начались столкновения с полицией у избирательных участков

На сайте газеты El Pais размещено видео, снятое у входа на один из участков в центре Барселоны: полицейские в спецоблачении пытаются пробиться к дверям здания сквозь толпу сторонников референдума. Люди их не пропускают, при этом поднимая руки вверх - чтобы показать, что у них нет оружия. Некоторым, несмотря на это, достаются удары дубинками.

На участке, где должен был голосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон, полиция изъяла урны, разбив двери кувалдами. Тот под крики "президент, президент" позже проголосовал в другом месте.