Обвиненного в махинациях с пособиями на спорт чиновника будут судить в январе

На этой неделе в Пярнуском уездном суде прошло предварительное заседание, на котором судья постановил приступить к рассмотрению дела по существу 23 января, сообщает портал Rus.err.ee.

Согласно обвинению, в период с 2009 по 2013 годы Уно Коорт, являясь членом правления пярнуского теннисного клуба "Калев", предоставлял мэрии отчеты об использовании выделенных спортивной организации из городского бюджета средств.

У следствия есть основания полагать, что примерно 50 тысяч евро из выделенных 88 тысяч были использованы нецелесообразно.