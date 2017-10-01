Обвиненного в махинациях с пособиями на спорт чиновника будут судить в январе
1 октября 2017 г., 12:10
Во второй половине января советник по спорту мэрии Пярну Уно Коорт предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.
На этой неделе в Пярнуском уездном суде прошло предварительное заседание, на котором судья постановил приступить к рассмотрению дела по существу 23 января, сообщает портал Rus.err.ee.
Согласно обвинению, в период с 2009 по 2013 годы Уно Коорт, являясь членом правления пярнуского теннисного клуба "Калев", предоставлял мэрии отчеты об использовании выделенных спортивной организации из городского бюджета средств.
У следствия есть основания полагать, что примерно 50 тысяч евро из выделенных 88 тысяч были использованы нецелесообразно.