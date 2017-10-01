Полиция применила резиновые пули против сторонников референдума в Каталонии
1 октября 2017 г., 12:26
Испанская полиция в воскресенье прибегла к использованию шумовых гранат для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии, сообщает испанская пресса.
Поступают сообщения о том, что полиция также стреляет по собравшимся резиновыми шариками, сообщает Интерфакс.
Продолжаются задержания участников массовых выступлений, которые происходят на фоне голосования о независимости Каталонии.
Ранее сообщалось, что полиция заблокировала большую часть из 2315 избирательных участков, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании.