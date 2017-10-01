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Полиция применила резиновые пули против сторонников референдума в Каталонии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: LLUIS GENE/AFP/Scanpix

Испанская полиция в воскресенье прибегла к использованию шумовых гранат для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии, сообщает испанская пресса.

Поступают сообщения о том, что полиция также стреляет по собравшимся резиновыми шариками, сообщает Интерфакс.

Продолжаются задержания участников массовых выступлений, которые происходят на фоне голосования о независимости Каталонии.

Ранее сообщалось, что полиция заблокировала большую часть из 2315 избирательных участков, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании.

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