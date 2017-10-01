Полиция применила резиновые пули против сторонников референдума в Каталонии

Поступают сообщения о том, что полиция также стреляет по собравшимся резиновыми шариками, сообщает Интерфакс.

Продолжаются задержания участников массовых выступлений, которые происходят на фоне голосования о независимости Каталонии.

Ранее сообщалось, что полиция заблокировала большую часть из 2315 избирательных участков, где должен проходить референдум о независимости Каталонии от Испании.