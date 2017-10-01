Видео: голодный слон в поисках еды перевернул моторикшу с туристом

Тук-тук ехал по дороге от залива Аругам-Бей к национальному парку Яла в 270 километрах от города Коломбо, когда дикий слон преградил ему путь. Водитель посоветовал туристу выйти из машины и отвлечь животное едой, сообщает портал Lenta.ru.

Ирландец неверно понял, что нужно сделать. Вместо того чтобы кинуть угощение в сторону, он подошел к слону и стал кормить его с руки. Когда слон все съел, он отогнал туриста хоботом и полез в тук-тук за добавкой.