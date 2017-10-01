Потребительский расизм? В Эстонии продают разбавленный стиральный порошок

«Состав продаваемых в Эстонии и Финляндии стиральных порошков отличается», - отметил он.

По его словам, продаваемые в нашей стране стиральные порошки ведущих мировых производителей, в первую очередь, отличаются более сильным запахом.

«В Скандинавии никто порошки с таким сильным ароматом не покупает и поэтому такой продукт не стал бы успешным на рынке», - поясняет Мартин.

Он отмечает, что порошки для стран Балтии производятся в Чехии и Польше. Эти страны поставляют товары для всей Восточной Европы. «В этих странах потребители хотят, чтобы порошок благоухал, а для стран Балтии никто по отдельному рецепту порошки производить не будет», - говорит Мартин.

При этом порошки, продаваемые в Скандинавии, содержат меньше веществ смягчающих воду веществ, чем порошки на эстонском рынке, так как Эстонская вода более жесткая.

Кроме этого, Мартин отмечает, что продаваемый на Западе стиральный порошок более концентрированный. При этом и цена у него выше. Продающиеся в Эстонии порошки более слабые, но и цена другая. Так что о том, что жителей Эстонии не обманывают, просто необходимые для стирки порошка объемы другие.

Представителя Mayeri поясняет, что потребители в Финляндии следят за количеством стирок, на которых хватит порошка, а не за ценой за килограмм или литр, как это делают покупатели в Эстонии.

Мартин уверен, что в будущем и в Эстонии будет появляться все больше стирального порошка скандинавского типа.