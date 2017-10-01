Мэр Барселоны призвала премьера Испании подать в отставку
1 октября 2017 г., 14:01
Мэр Барселоны Ада Колау заявила в воскресенье, что премьер-министр Испании Мариано Рахой должен покинуть свой пост в связи с неоправданными мерами испанских правоохранителей против участников референдума в Каталонии, сообщает Интерфакс.
"Действия полиции против мирного населения должны быть прекращены. Сегодня в Каталонии и по всей стране мы обязаны этого требовать. Рахоя в отставку", - приводит слова мэра на ее странице в твиттере издание The Guardian.
Ранее сообщалось, что испанская полиция в воскресенье прибегла к использованию шумовых гранат для разгона желающих проголосовать на референдуме о самоопределении Каталонии. Поступают сообщения о том, что полиция также стреляет по собравшимся резиновыми шариками.