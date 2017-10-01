СМИ: в Каталонии при столкновениях с полицией пострадали 38 человек
1 октября 2017 г., 14:35
В Каталонии число пострадавших в результате столкновений с полицейскими возросло до 38 человек. Об этом сообщает издание El Periodico со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
«Министерство здравоохранения сообщает, что действия полиции привели к травмированию 38 человек», — передает издание, которое цитирует Газета.ru.
Сообщается, что в частности по меньшей мере 13 человек пострадали в колледже Джауме Бальмес в Барселоне.