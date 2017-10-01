Ночь в лесу: полицейский вертолет помог заблудившимся грибникам

Сообщение о заблудившихся Центр тревоги получил около 16 часов, ушедшие в лес в деревне Преэди волости Коэру мужчина и женщина не могли найти дорогу назад уже несколько часов. Так как лес находился рядом с хутором, где живут эти люди, то грибники посчитали, что знают лес достаточно хорошо и не взяли с собой мобильного телефона.

Сначала поиском заблудившихся занимались полицейские, около 19 часов был задействован вертолет летного отряда департамента, который искал пропавших примерно два часа, но безрезультатно. Из-за темноты и тяжелой проходимости леса было решено на ночь прекратить поиски.

Комиссар Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус сказал, что данная местность очень сложна для проведения поисков. "В этом лесу находится и болото Канаматси, между двумя руслами рек почва очень болотистая с густыми зарослями — на территории с нетронутой природой, где нет никаких зацепок, особых примет, очень трудно проводить поиски", — сказал Мыттус.

Сегодня утром поиски продолжили полицейские, кинолог с собакой и местные охотники, а также сотрудники Кайтселийт и добровольцы, на реке поиски велись при помощи лодки Департамента окружающей среды. Примерно в 9 часов к поискам присоединился вертолет и после почти двухчасовых поисков люди были найдены и подняты на борт вертолета. Людей доставили домой, их здоровью ничто не угрожает и в помощи врачей они не нуждались.

Департамент полиции и погранохраны убедительно просит всех любителей "тихой охоты" всегда брать с собой в лес или на болото заряженный мобильный телефон. Наличие телефона позволит быстро вызвать помощь и лучше сориентироваться на местности.

Когда вы идете в лес:

· Обязательно сообщите своим близким, куда вы направляетесь, в каком районе будете и во сколько собираетесь вернуться.

· Выбирайте одежду по погоде, одежда должна быть яркая, обувь непромокаемая.

· Возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженной батареей. Если в телефоне есть навигационное приложение, то с помощью карты в телефоне вы можете определить свое месторасположение. Таким образом, даже если вам не удастся выйти из леса самостоятельно, вы сможете точнее описать, где вы находитесь. Не тратьте батарею на разговоры со знакомыми.

· Возьмите с собой воду, еду и необходимые лекарства.

· Начинайте выходить из леса, не дожидаясь наступления сумерек.

· Если вы заблудились, позвоните на 112 и опишите как можно подробнее, где и в какое время вы пошли в лес.