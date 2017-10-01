Лооне: референдум в Каталонии неизбежно таит в себе конфликт

«Право народов на самоопределение и принцип суверенной территориальной целостности неизбежно конфликтуют между собой и невозможно найти универсальное решение этого конфликта», - сказала Лооне в интервью BNS, отметив, что нарастающее применение силы в Каталонии против граждан, желающих выразить свое мнение, вызывает все большую тревогу.

«Кроме того, нынешний кризис в Каталонии в очередной раз свидетельствует о том, что Хельсинкское соглашение 1975 года уже устарело и на самом деле нам необходимы новые переговоры и новые соглашения об архитектуре международной политики. Конечно, вопрос в том, кто и на каких условиях имеет право учреждать новые государства, всегда проблематичен — и всегда будет таким», - отметила Лооне, ссылаясь на заключительный акт Хельсинкского совещания, в котором, среди прочего, шла речь о территориальной целостности и о признании суверенитета национального государства.

«Если уважать свободу и демократию, то решением проблемы не могут быть насильственно закрытые рты одной части населения: каждое решение Мадрида применить вместо переговоров резиновые дубинки, становится дополнительным аргументом для тех, кто хотел бы видеть Каталонию независимым государством, - пояснила Лооне. - Государство должно защищать права людей, их свободу и мир. Защищает ли Испания сегодня свободу и мир своих граждан в Каталонии?».

«Случай с Шотландией показывает, что возможность свободного выражения мнения может быть наилучшим способом для дальнейшего движения, - напомнила Лооне о состоявшемся три года назад референдуме, во время которого 55,3 процента высказались против выхода из состава Великобритании. - На самом деле мы не знаем, что считают сами каталонцы. Референдум, проведенный в соответствии со всеми принципами демократии — с достаточно долгим сроком предупреждения и достаточной возможностью обсудить все позиции — является одним из разумных способов выяснить мнение народа».

Лооне выразила надежду, что Мадрид и Барселона как можно скорее достигнут соглашения о том, как прекратить всяческое насилие на улицах Каталонии и каким образом решить возникшую ситуацию так, чтобы удовлетворить обе стороны.