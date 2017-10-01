КНДР пригрозила превратить США в море пламени
1 октября 2017 г., 15:34
Представитель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе выступил с заявлением, в котором раскритиковал политику президента США Дональда Трампа и пригрозил превратить Америку в «море пламени». Заявление опубликовано на сайте ЦТАК.
Политика Трампа названа в заявлении «самоубийственным актом приглашения к ядерной катастрофе, которая повергнет Америку в море пламени», сообщает Газета.ru.
В заявлении также говорится, что более безрассудная политика Трампа, которого в КНДР в очередной раз называют «сумасшедшим стариком», приведет только к укреплению воли армии и народа КНДР.