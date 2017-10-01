КНДР пригрозила превратить США в море пламени

Политика Трампа названа в заявлении «самоубийственным актом приглашения к ядерной катастрофе, которая повергнет Америку в море пламени», сообщает Газета.ru.

В заявлении также говорится, что более безрассудная политика Трампа, которого в КНДР в очередной раз называют «сумасшедшим стариком», приведет только к укреплению воли армии и народа КНДР.