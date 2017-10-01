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Эстонский политик в Каталонии: единственное желание людей — проголосовать

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sander Ilvest

Артур Тальвик, который находится в Каталонии в качестве наблюдателя, сказал в интервью Postimees, что референдум о независимости — вопрос демократии. «Это поворотный момент - продолжит ли Европа быть демократичной или начнется крушение демократии», - сказал Тальвик.

Во время телефонного разговора сегодня днем Тальвик находился в испанской школе, где был организован избирательный участок. Он сказал, что утром полиция разрушила избирательный участок: окна и двери сломаны. По словам Тальвика, люди сбежала вместе с урнами для голосования домой и спрятали их. Когда полиция ушла, они вернулись.

«На данный момент приходят одни герои», - сказал Тальвик и на заднем фоне послышались аплодисменты.

По его словам, сейчас несколько тысяч человек ждут на улице в очереди, чтобы проголосовать. Он добавил, что интернет не работает.

По словам Тальвика, испанская полиция ведет себя грубо. «И здесь, где мы сейчас находимся, полиция применяет резиновые пули», - говорит он.

В то же время в телефоне слышны крики: «Дайте нам проголосовать!»

По словам Тальвика, вопрос не в независимости Каталонии, а в демократии. Эстонский политик говорит, что среди желающих проголосовать есть и те, кто против независимости. Но люди недовольны, что правительство ограничивает их право на свое мнение и голосование.

«То, что Европейский Союз и правительство Эстонии молчат, совершенно поразительно — это не укладывается в голосе», - сказал Тальвик.

«Единственное желание людей — проголосовать», - добавил политик.

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