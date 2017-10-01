Умерла Лариса Ильинична Вольперт

Лариса Вольперт родилась в 1926 году в Ленинграде, окончила романо-германское отделение Ленинградского университета. С 1962 по 1977 год Вольперт преподавала в Псковском пединституте. Муж Ларисы Ильиничны, Павел Семенович Рейфман, работал в Тарту, где уже сложилась сплоченная кафедра, которая вскоре стала известна далеко за пределами Эстонии как «кафедра Лотмана». Фактическим ее членом стала и Вольперт.

В 1977 году Вольперт прошла по конкурсу на место доцента кафедры русской литературы Тартуского университета, с 1985 года работала на кафедре зарубежной литературы. В 1990 году она была избрана на должность профессора. В качестве приглашенного лектора Вольперт читала лекции в Сорбонне, Иерусалиме, Хельсинки, в Нью-Йорке.

Среди монографий Вольперт — «Пушкин и психологическая традиция во французской литературе», «Пушкин в роли Пушкина», «Лермонтов и литература Франции», «Пушкинская Франция», «Лермонтов и литература Франции», «Пушкинская Франция».

Ларисе Вольперт был 91 год.