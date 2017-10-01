Хорошая новость для студентов

Пресс-служба банка напомнила BNS, что учебный кредит предназначен в первую очередь для покрытия расходов, связанных с получением образования.

«Сумма кредита должна соответствовать реальным потребностям, поэтому рекомендуем продумать, какие именно расходы планируется покрывать с помощью кредита. Учебный кредит подходит, например, для покрытия расходов, связанных с приобретением необходимых для учебы средств, оплаты проживания или взносов за обучение, позволяя тем самым лучше сконцентрироваться на учебе“, – пояснила директор подразделения для частных клиентов Swedbank Кайе Метсла, напоминая о том, что учебный кредит – это финансовое обязательство, и как и в случае взятия любого другого кредита, решение должно быть хорошо продуманным.

Ходатайствовать о предоставлении учебного кредита могут студенты, обучающиеся в университете, прикладном высшем учебном заведении или профессиональном училище в Эстонии или за рубежом. Максимальная сумма учебного кредита составляет 1920 евро, если срок обучения девять и более календарных месяцев, и 960 евро, если срок обучения составляет от шести до восьми календарных месяцев. Процентная ставка по кредиту составляет 5% годовых, заключение договора осуществляется бесплатно.

Для получения учебного кредита необходимо поручительство двух частных лиц. В качестве залога может фигурировать и находящаяся в Эстонии недвижимость. Договоры поручительства можно оформить также в интернет-банке.