США отправляют к берегам Северной Кореи авианосную группу и подлодку с ракетами

Предполагается, что группа будет находиться в Японском море.

Авианосец Ronald Reagan (CVN-76) будут сопровождать несколько боевых кораблей, входящих в состав его авианосной ударной группы, которая базируется на военно-морской базе Йокосука в Японии. В составе группы будет эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", которая способна сбивать северокорейские баллистические ракеты, а также ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами, передает "Интерфакс".

В рамках учений корабли ВМС США и Южной Кореи потренируются в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.

Представитель Командования американских вооруженных сил в Республике Корея сказал, что окончательная дата прибытия авианосца пока не установлена. "Скорее всего, он примет участие в учениях 20 октября. Окончательный график пока не определен, все зависит от ситуации", - сообщил он.

Очередные учения будут проводиться на фоне резкой эскалации напряженности на Корейском полуострове в связи с недавними ракетными и ядерными испытаниями КНДР.

При этом СМИ сообщили о возможной подготовке КНДР к новому тесту: спутниковые фото зафиксировали вывоз баллистических ракет с центра исследований и разработок ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна, в район стартовых позиций. Какого типа ракеты транспортировали на полигон - не уточняется. Известно, что на этом предприятии производят межконтинентальные баллистические ракеты "Хвансон-14".

Южнокорейские власти считают, что КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет в годовщину основания правящей Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября.