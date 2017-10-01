США отправляют к берегам Северной Кореи авианосную группу и подлодку с ракетами

США направляют к берегам Северной Кореи авианосную ударную группу во главе с авианосцем Ronald Reagan, сообщил южнокорейским СМИ на условиях анонимности представитель минобороны Республики Корея. Агентство Yonhap передает, что авианосец и сопровождающие его корабли прибудут к 15 октября, пишет Newsru.
Предполагается, что группа будет находиться в Японском море.
Авианосец Ronald Reagan (CVN-76) будут сопровождать несколько боевых кораблей, входящих в состав его авианосной ударной группы, которая базируется на военно-морской базе Йокосука в Японии. В составе группы будет эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", которая способна сбивать северокорейские баллистические ракеты, а также ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами, передает "Интерфакс".
В рамках учений корабли ВМС США и Южной Кореи потренируются в обнаружении пусков, отслеживании траекторий полетов и перехватов северокорейских баллистических ракет.
Представитель Командования американских вооруженных сил в Республике Корея сказал, что окончательная дата прибытия авианосца пока не установлена. "Скорее всего, он примет участие в учениях 20 октября. Окончательный график пока не определен, все зависит от ситуации", - сообщил он.
Очередные учения будут проводиться на фоне резкой эскалации напряженности на Корейском полуострове в связи с недавними ракетными и ядерными испытаниями КНДР.
При этом СМИ сообщили о возможной подготовке КНДР к новому тесту: спутниковые фото зафиксировали вывоз баллистических ракет с центра исследований и разработок ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна, в район стартовых позиций. Какого типа ракеты транспортировали на полигон - не уточняется. Известно, что на этом предприятии производят межконтинентальные баллистические ракеты "Хвансон-14".
Южнокорейские власти считают, что КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет в годовщину основания правящей Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября.