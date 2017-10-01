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Таллинн получил необходимое для строительства Рейди теэ разрешение

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Liis Treimann

Таллинн получил от Государственного департамента окружающей среды специальное разрешение на использование воды, необходимое для строительства улицы Рейди.

Для строительства этой улицы нужно создать новое береговое укрепление и изменить очертания морского берега, как это было в свое время сделано на улице Пирита, на протяжении 700 метров, чтобы можно было по обе стороны улицы проложить тротуары и четырехметровой ширины велосипедную дорожку, отделенные от проезжей части зелеными полосами, куда будут высажены даже деревья. Вдоль променада расположатся разного рода рекреативные зоны.

Как отметил и.о.мэра Таллинна Таави Аас, получение разрешения на использование воды означает, что экологическое воздействие будущей улицы расценено как находящееся в пределах нормы.  Теперь нужно еще получить разрешение на отвод в море ливневых стоков.

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