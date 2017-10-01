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Фото: на вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: CLAUDE PARIS/AP/Scanpix

Во Франции на вокзале Марселя полицейские застрелили мужчину, который напал с ножом на людей, передает Newsru со ссылкой на Reuters.

ФОТО: CLAUDE PARIS/AP

ЧП произошло днем в воскресенье. Известно, что напавший атаковал посетителей вокзала. По сообщениям местных властей, два прохожих были убиты, еще несколько ранены.

Источник Reuters утверждает, что мужчина во время нападений кричал "Аллах Акбар".

Полиция сообщила, что прибывшие сотрудники открыли по вооруженному мужчине огонь и застрелили его.

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