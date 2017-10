Фото: на вокзале Марселя мужчина с ножом напал на прохожих, есть жертвы

ЧП произошло днем в воскресенье. Известно, что напавший атаковал посетителей вокзала. По сообщениям местных властей, два прохожих были убиты, еще несколько ранены.

Источник Reuters утверждает, что мужчина во время нападений кричал "Аллах Акбар".

Полиция сообщила, что прибывшие сотрудники открыли по вооруженному мужчине огонь и застрелили его.

#Breaking stabbing attack reported at the St. Charles train station in Marseille. Initial reports suggest the attacker has been shot #France