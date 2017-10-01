Картина дня: референдум в Каталонии, видео полицейской погони и слабый стиральный порошок

Полиция опубликовала видео погони за автомобилем

Поздно вечером в пятницу сотрудникам полиции пришлось устроить погоню, в ходе которой произошло столкновение преследуемого автомобиля и машины стражей правопорядка. Сегодня полиция опубликовала видео этого инцидента. Смотрите видео...

Референдум в Каталонии

В Каталонии в воскресенье проходит референдум по вопросу о независимости этого автономного региона от Испании. Голосование на референдуме сопровождалось стычками с полицией, в ходе которых пострадали сотни людей. Читайте блог...

В Таллинне пропал 15-летний подросток

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Карла из Таллинна. Читать далее...

В Эстонии продают слабый стиральный порошок

По словам представителя производителя стирального порошка Mayeri Танеля Мартина, в Эстонии продают более слабый стиральный порошок, чем в Финляндии. Читать далее...

В Эстонии впервые выплатят пособия одиноким пенсионерам

Государство в этом году впервые выплатит одиноким пенсионерам пособия, предложенные еще прошлым составом правительства под руководством премьер-министра Таави Рыйваса и утвержденные Рийгикогу в ноябре 2016 года. Читать далее...

Пытавшийся проникнуть в дом Певкура вор признан виновным

Пытавшийся проникнуть этой зимой в дом Ханно Певкура вор был задержан по больше части благодаря тому, что он уже ранее попадал в поле зрение полиции. Читать далее...

Налоговый департамент возьмется за нелегалов на стройках

Налогово- таможенный департамент придумал несколько способов, как бороться с незаконной иностранной рабочей силой в строительном секторе и зарплатами в конвертах. Читать далее...

Приговоренные к 14 годам тюрьмы настаивают на оправдании

Приговоренные к 14 годам лишения свободы за жесткое убийство в столичном районе Мустамяэ Владимир Гоголев и Леонид Шестаков настаивают на своем оправдании в Таллиннском окружном суде, который вынесет свое решение по апелляциям в конце октября. Читать далее...