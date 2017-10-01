Вопрос читателя: почему в своих уведомлениях полиция используется юридический канцелярит?

«Почему в письмах используется юридический канцелярит: удостоверение личности, рейсовый документ и т. д., хотя все используют в разговоре ИД-карту и паспорт? Почему нельзя писать людям так, чтобы они понимали, о чем речь? Хотя бы в скобках», - спрашивает читатель портала Tarbija24.