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Вопрос читателя: почему в своих уведомлениях полиция используется юридический канцелярит?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Martin Ahven

«Почему в письмах используется юридический канцелярит: удостоверение личности, рейсовый документ и т. д., хотя все используют в разговоре ИД-карту и паспорт? Почему нельзя писать людям так, чтобы они понимали, о чем речь? Хотя бы в скобках», - спрашивает читатель портала Tarbija24.

Отвечает главный эксперта бюро идентичности и статуса Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам:

«В уведомлениях мы используем предусмотренные законом юридические термины, но мы пересмотрим тексты э-уведомлений, чтобы сделать их более понятными для пользователей».

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