Теракт в Канаде: мужчина въехал на автомобиле в пешеходов и ранил полицейского

В Эдмонтоне мужчина напал с ножом на офицера полиции, а позднее при попытке скрыться от сотрудников правопорядка наехал на автомобиле на группу пешеходов. Эти происшествия расследуются как акт терроризма, говорится в пресс-релизе эдмонтонской полиции, опубликованном в воскресенье, 1 октября, пишет DW.

В автомобиле задержанного найден флаг террористической группировки "Исламское государство". Предположительно, преступник действовал в одиночку. В то же время расследование находится на начальной стадии, и впоследствии могут выясниться новые детали, отметили в полиции Эдмонтона.

Вечером субботы 30-летний мужчина въехал в полицейский автомобиль и нанес ножевые ранения находившемуся рядом сотруднику полиции, после чего сумел скрыться с места преступления. Два часа спустя его остановили на арендованном пикапе и после установления личности попытались задержать. Во время попытки уйти от погони подозреваемый наехал на пешеходов. Около полуночи мужчину удалось задержать.

Офицер полиции, подвергшийся нападению, не получил серьезных ранений. Четыре пешехода, пострадавшие при наезде злоумышленника, были доставлены в больницу. Подробностей об их состоянии не сообщается.