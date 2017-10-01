ОЛПЭ предложила автоматизировать в Таллинне процедуру обмена шприцев для наркоманов

Как отмечается в переданном BNS пресс-релизе, Объединенная Левая партия Эстонии предлагает закрыть пункты по обмену шприцев на улице Ситси и Ластекоду и заменить их на полностью автоматизированные аппараты, которые будут установлены вдали от жилых домов и детских учебных заведений.

«Круглосуточная доступность автомата обеспечит возможность не собираться в определенном месте в определенное время, - отмечается в сообщении партии. - Всего в планах поставить 9 точек, которые сэкономят бюджет в дальнейшей перспективе, поскольку не будет расходов на аренду помещения из расчета 2400евро за месяц, не будет коммунальных расходов и расходов на заработную плату».

По оценке Объединенной Левой партии, таким образом удастся обезопасить жителей Таллинна и прекратить пропаганду наркоманиию

Партия напомнила, что в Эстонии проживает около 9000 наркозависимых и половина из них - в городе Таллинне. Отметив, что проблему наркомании за короткий срок не решить, так как это проблема комплексная, состоящая из социальных и психологических аспектов, Левая партия подчеркнула, что предлагаемая ею мера на деле поможет обезопасить жителей города.

«Предотвратим заражение ВИЧ, заражение гепатитом-С и таким образом сэкономим стране средства на медицинских расходах», - отмечается в обращении ОЛПЭ.