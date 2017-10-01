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Референдум в Каталонии: полиция убегала от толпы (видео)

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Felipe Dana/AP

МВД Испании опубликовало на своей странице в Twitter видео нападения толпы на сотрудников Гражданской гвардии.

"Продолжается насилие в отношении сотрудников Гражданской гвардии. Они убегают от людей, которые бросают в них камни", - говорится в сообщении ведомства.

На видеозаписи видно, как несколько правоохранителей убегают от толпы людей, которые забрасывают их камнями, пишет "Корреспондент".

Сотрудников Гражданской гвардии дожидались два внедорожника, они сели в один из них. Когда автомобили уезжали, толпа продолжала забрасывать их камнями.

МВД Испании обвинило сторонников референдума в том, что они используют в своих интересах подростков, которые забрасывают камнями полицейских. По данным ведомства, в результате столкновений пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее правительство Каталонии сообщало, что в результате попыток полицейских сорвать референдум о независимости пострадали 460 человек.

В Каталонии 1 октября начался референдум о независимости, несмотря на запрет властей Испании. Полиция начала изымать урны с бюллетенями и разгонять людей, которые пришли на голосование.

Против сторонников независимости Каталонии правоохранители применили дубинки и резиновые пули.

По последним данным каталонских властей, явка на референдум составила 50 процентов.

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