Трамп велел не тратить Госдепу время на поиски диалога с Северной Кореей

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему чудесному государственному секретарю, что он зря тратит время в попытках вступить в переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой. Береги силы, Рекс, мы сделаем то, что необходимо сделать!" - сообщил Трамп (Цитата по "Интерфаксу"). Ранее президент США неоднократно называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" - среди американских президентов этот эпитет употреблял Джон Кеннеди, когда говорил о генсеке СССР Никите Хрущеве.

Тиллерсон накануне провел переговоры с руководством Китая, после которых заявил, что у США сохраняются прямые каналы связи с КНДР, по которым они пытаются выяснить, готовы ли в Пхеньяне к переговорам.

Предполагается, что американские корабли в Японском море примут участие в военных учениях, совместно с ВМС Южной Кореи. В составе группы, помимо авианосца, эсминец с системой ПРО "Иджис" и подлодка с крылатыми ракетами.

Учения будут проводиться на фоне резкой эскалации напряженности на Корейском полуострове в связи с недавними ракетными и ядерными испытаниями КНДР.

При этом СМИ сообщили о возможной подготовке КНДР к новому тесту: спутниковые фото зафиксировали вывоз баллистических ракет с центра исследований и разработок ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна, в район стартовых позиций. Какого типа ракеты транспортировали на полигон - не уточняется. Известно, что на этом предприятии производят межконтинентальные баллистические ракеты "Хвансон-14".

Южнокорейские власти считают, что КНДР может пойти на очередной провокационный пуск баллистических ракет в годовщину основания правящей Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться 10 октября.