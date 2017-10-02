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Студия Postimees: Сергей Метлев – Андрей Гудим

Начало в 11.00!

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Сергей Метлев, Андрей Гудим | ФОТО: Pm

Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. В понедельник в студии: кандидат от избирательного союза «Свободный гражданин Таллинна» Сергей Метлев и вице-председатель партии «Зеленые Эстонии» Андрей Гудим.

Основные темы дискуссии: борьба с коррупцией, зеленый радикализм, гражданская зарплата, рефора городской власти и столичные СМИ. Смотрите прямой эфир в 11.00!

  • Как зеленые и команда Метлева намерены искоренять коррупцию? Реально ли пересмотреть все городские договоры?
  • До какой степени можно уменьшить количество чиновников? За счет чего?
  • Столичные СМИ: за и против
  • Не обернется ли реформа городской власти тем, что принятие решений станет невозможным?
  • Гражданская зарплата. Осуществимы ли подобные проекты на муниципальном уровне?

Позже беседа будет доступна в повторе на нашем портале.

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