Студия Postimees: Сергей Метлев – Андрей Гудим
Начало в 11.00!
2 октября 2017 г., 00:23
Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. В понедельник в студии: кандидат от избирательного союза «Свободный гражданин Таллинна» Сергей Метлев и вице-председатель партии «Зеленые Эстонии» Андрей Гудим.
Основные темы дискуссии: борьба с коррупцией, зеленый радикализм, гражданская зарплата, рефора городской власти и столичные СМИ. Смотрите прямой эфир в 11.00!
Позже беседа будет доступна в повторе на нашем портале.