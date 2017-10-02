Студия Postimees: Сергей Метлев – Андрей Гудим

Основные темы дискуссии: борьба с коррупцией, зеленый радикализм, гражданская зарплата, рефора городской власти и столичные СМИ. Смотрите прямой эфир в 11.00!

Как зеленые и команда Метлева намерены искоренять коррупцию? Реально ли пересмотреть все городские договоры?

До какой степени можно уменьшить количество чиновников? За счет чего?

Столичные СМИ: за и против

Не обернется ли реформа городской власти тем, что принятие решений станет невозможным?

Гражданская зарплата. Осуществимы ли подобные проекты на муниципальном уровне?

Позже беседа будет доступна в повторе на нашем портале.