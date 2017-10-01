В центре Москвы загорелась гостиница, проводится массовая эвакуация постояльцев

По его словам, из-за возникшего в системе вентиляции на техническом этаже гостиницы пожара из здания идет эвакуация постояльцев. Огонь на крыше виден снаружи. В данный момент эвакуировано порядка 500 человек. Площадь и причины пожара уточняются.

На улице Охотный ряд перекрыты пешеходные зоны. Движение автомобилей также ограничено, добавил собеседник агентства.