В центре Москвы загорелась гостиница, проводится массовая эвакуация постояльцев
1 октября 2017 г., 20:54
Более 500 человек эвакуированы из гостиницы "Москва" в центре столицы России из-за возникшего пожара, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
По его словам, из-за возникшего в системе вентиляции на техническом этаже гостиницы пожара из здания идет эвакуация постояльцев. Огонь на крыше виден снаружи. В данный момент эвакуировано порядка 500 человек. Площадь и причины пожара уточняются.
На улице Охотный ряд перекрыты пешеходные зоны. Движение автомобилей также ограничено, добавил собеседник агентства.