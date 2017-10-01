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В центре Москвы загорелась гостиница, проводится массовая эвакуация постояльцев

Rus.Postimees.ee
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Эвакуация при пожаре в Москве. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Более 500 человек эвакуированы из гостиницы "Москва" в центре столицы России из-за возникшего пожара, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его словам, из-за возникшего в системе вентиляции на техническом этаже гостиницы пожара из здания идет эвакуация постояльцев. Огонь на крыше виден снаружи. В данный момент эвакуировано порядка 500 человек. Площадь и причины пожара уточняются.

На улице Охотный ряд перекрыты пешеходные зоны. Движение автомобилей также ограничено, добавил собеседник агентства.

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