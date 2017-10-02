Власть в Таллинне будет меняться

Несмотря на это, весьма вероятно, что центристы опять станут правящей партией в Таллинне. Это гарантирует то, что общий список Союза Сависаара и Делового Таллинна не подходит ни одной другой партии. Если вместе с Центристской партией они получат больше 50 процентов мандатов, центристы обеспечат себе власть.

И все же, несмотря на предполагаемый сдвиг во власти, до сих пор предвыборная борьба велась вяло. Все партии вроде бы проводят кампанию, но центральной темы на самом деле нет. Одна из причин, - активная работа правоохранительных органов по зачистке в Таллиннской городской управе, чтобы прекратить разросшуюся там буйным цветом коррупцию.

Поэтому не стоит удивляться тому, что самым ярким выступлением нынешних выборов стал поступок центриста Мяртса Сультса, который вместе с уличными художниками разрисовал Горхолл. По сути, он был единственным кандидатом, который смог в течение нескольких недель держать интерес СМИ к себе с одной темой.

Поскольку ни одной центральной темы не проявилось, Postimees решил проанализировать кампании избирательных списков и их возможности.

Центристская партия

Центристская партия готовится к победе на выборах в Таллинне, но остается вопрос, с каким перевесом это произойдет. Прежние опросы показывают, что, вероятнее всего, они получат чуть меньше 40 мандатов, то есть не абсолютное большинство. Под большим вопросом остается, как поведет себя избиратель из Ласнамяэ – останется он преданным Центристской партии, отдав свой голос Михаилу Кылварту, или пойдет за получившим пинка Эдгаром Сависааром?

Если большая часть ласнамяэских голосов уйдет Кылварту, Центристкой партии может оказаться даже сложнее создать новое городское правительство, поскольку недополучив совсем немного до абсолютного большинства, им придется искать себе какого-то партнера, готового стать их так называемым пуделем. И меньше всего это подходит для Союза Сависаара и Деловой Таллинн.

Если же получится, что больше голосов отдадут Сависаару, то центристам потребуется уже партнер, который будет не прямым отражением большинства, а полноценным партнером для управления. Это означает, что партнер должен иметь возможность потребовать для себя значительное большую представленность в горуправе, пропорционально своему урожаю голосов.

Партия реформ

Белки в этот раз решили делать кампанию а ля 2007, то есть похожую на кампанию перед бронзовой ночью, где значительное место занимает противостояние между эстонцами и людьми других национальностей. И хотя на словах партия пытается это опровергнуть, это видно не только между строк, но и вписано в сами строки.

И хотя такая стратегия всегда хорошо на них работала, на сей раз Партия реформ не смогла выстроить это противостояние больше обычного. Одной из причин может быть меньшая достоверность. То есть клеймо прорусскости Сависаара не удалось так успешно приклеить к оставшейся Центристской партии. Во-вторых, нежелание нынешнего руководства Центристской партии так сильно вытягивать на передний план это противостояние. В некоторых рекламах русских людей, конечно, запугивают, но в целом не выпячивают Партию реформ, как единственного противника.