Власть в Таллинне будет меняться

Поскольку четыре года назад IRL добился хорошего результата, они, по сути, скопировали ту же избирательную кампанию. Политическим наблюдателям это показалось странным, но свою оценку должен дать избиратель.

По словам кандидата в мэры от этой партии Райво Аэга, главной темой выборов является соответствующее отношение к коррупции: «Основной вопрос в том, как сменить в Таллинне коррумпированную центристскую власть, поскольку без этого, невозможно претворить в жизнь в столице ни одного хорошего плана».

Союз Сависаара и Деловой Таллинн

Союз Сависаара и Деловой Таллинн, безусловно, является темной лошадкой этих выборов. Спекулируют, что они получат до половины голосов, которые раньше собирала Центристская партия, но говорят и о том, что они не преодолеют даже избирательного порога. И в различных исследованиях об их успехе говорят разное.

Гражданин свободного Таллинна

Вероятнее всего, первым, кто останется за избирательным порогом в Таллинне, это именно Гражданин свободного Таллинна. На последних выборах они получили хороший результат в четыре процента, но все же не попали в горсобрание. В этот раз на такой результат им явно нет смысла надеяться, поскольку в горсобрание пытается пройти большее количество партий. А это означает, что для тамошних политиков есть альтернатива и в других списках.

По словам ключевой фигуры команды Ыйе-Мари Аасмяэ, главной темой выборов для них является качество управления Таллинном: «Не коррупция и банальное воровство, а четкое разделение между политическим выбором и профессиональным управлением. Таллинн в разы крупнее все равно какого предприятия Эстонии, и управление им нельзя доверять людям, которые никогда в жизни не делали никакой реальной работы, не говорят о том, чтобы назначать их на руководящие посты».

Партия зеленые Эстонии

Возродившая партию Зюлейха Измаилова – это, конечно, самое известное имя зеленых. Они, конечно, знают, что на этот раз их попадание в горсобрание нереально, но работа скорее ведется на предстоящие выборы в Рийгикогу и на более отдаленное будущее. Зеленое мировоззрение в целом более популярно в Европе, чем в Эстонии, но и на местном рынке у них могло бы быть больше поля для деятельности.

Еще баллотируются

Кроме перечисленных выше в Таллинне баллотируются Избирательный союз «Город-метро», Объединенная левая партия Эстонии, Избирательный союз Наш Таллинн, Избирательный союз движение за выживания Эстонии, а также Избирательный союз Голоса - international and local voices for the prosperous future of Tallinn – международные и местные голоса за цветущее будущее Таллинна.

Postimees предложил всем партиям возможность сформулировать свою основную тему этих выборов, но на просьбу откликнулись лишь те, чьи представители высказались в этом материале.

