Власть в Таллинне будет меняться

Нынешние местные выборы в Таллинне станут самыми решающими за последние 15 лет. Совершенно ясно, что вновь победит Центристская партия, но большинство мест в горсобрании на 79 депутатов они, скорее всего, не получат. В последний раз такое было перед выборами 2002 года.
Несмотря на это, весьма вероятно, что центристы опять станут правящей партией в Таллинне. Это гарантирует то, что общий список Союза Сависаара и Делового Таллинна не подходит ни одной другой партии. Если вместе с Центристской партией они получат больше 50 процентов мандатов, центристы обеспечат себе власть.
И все же, несмотря на предполагаемый сдвиг во власти, до сих пор предвыборная борьба велась вяло. Все партии вроде бы проводят кампанию, но центральной темы на самом деле нет. Одна из причин, - активная работа правоохранительных органов по зачистке в Таллиннской городской управе, чтобы прекратить разросшуюся там буйным цветом коррупцию.
Поэтому не стоит удивляться тому, что самым ярким выступлением нынешних выборов стал поступок центриста Мяртса Сультса, который вместе с уличными художниками разрисовал Горхолл. По сути, он был единственным кандидатом, который смог в течение нескольких недель держать интерес СМИ к себе с одной темой.
Поскольку ни одной центральной темы не проявилось, Postimees решил проанализировать кампании избирательных списков и их возможности.
Центристская партия
Центристская партия готовится к победе на выборах в Таллинне, но остается вопрос, с каким перевесом это произойдет. Прежние опросы показывают, что, вероятнее всего, они получат чуть меньше 40 мандатов, то есть не абсолютное большинство. Под большим вопросом остается, как поведет себя избиратель из Ласнамяэ – останется он преданным Центристской партии, отдав свой голос Михаилу Кылварту, или пойдет за получившим пинка Эдгаром Сависааром?
Если большая часть ласнамяэских голосов уйдет Кылварту, Центристкой партии может оказаться даже сложнее создать новое городское правительство, поскольку недополучив совсем немного до абсолютного большинства, им придется искать себе какого-то партнера, готового стать их так называемым пуделем. И меньше всего это подходит для Союза Сависаара и Деловой Таллинн.
Если же получится, что больше голосов отдадут Сависаару, то центристам потребуется уже партнер, который будет не прямым отражением большинства, а полноценным партнером для управления. Это означает, что партнер должен иметь возможность потребовать для себя значительное большую представленность в горуправе, пропорционально своему урожаю голосов.
Партия реформ
Белки в этот раз решили делать кампанию а ля 2007, то есть похожую на кампанию перед бронзовой ночью, где значительное место занимает противостояние между эстонцами и людьми других национальностей. И хотя на словах партия пытается это опровергнуть, это видно не только между строк, но и вписано в сами строки.
И хотя такая стратегия всегда хорошо на них работала, на сей раз Партия реформ не смогла выстроить это противостояние больше обычного. Одной из причин может быть меньшая достоверность. То есть клеймо прорусскости Сависаара не удалось так успешно приклеить к оставшейся Центристской партии. Во-вторых, нежелание нынешнего руководства Центристской партии так сильно вытягивать на передний план это противостояние. В некоторых рекламах русских людей, конечно, запугивают, но в целом не выпячивают Партию реформ, как единственного противника.
Партию реформ делает сильной в ее деятельности хорошая команда. Для победы в предвыборной кампании в Таллинне задействована вся тяжелая артиллерия в виде людей, которые еще год назад были министрами.
После выборов партия также может стать одним из главных претендентов на власть, но это подразумевает так называемую большую коалицию между Партией реформ и Центристской партией как в городе, так и на уровне государства.
Социал-демократы
Социал-демократы на сей раз выбрали иную стратегию, чем прежде. Очень сильно рекламируются темы, которые нужно обсуждать скорее в Рийгикогу, а не в Таллиннском городском собрании. Но это как матч по боксу с Эстонской Консервативной Народной партией (EKRE), где противостоя друг другу, поддержку и известность зарабатывают оба.
Трудно сказать, отодвигает ли этот крупный конфликт в сторону прежний большой международный конфликт между Партией реформ и Центристской партией, но успеха в последнее время добились и соцдемы, и EKRE. И прежде всего, именно в формулировании главной темы выборов, то есть, другими словами, ее отсутствии.
Одним из четких направлений социал-демократов уже вторые выборы подряд стало введение в политику новых лиц (Хельве Сяргава, Анастасия Коваленко, Эрик Оргу и др.). Но тут нельзя быть уверенными насколько эти новые лица приходятся по душе избирателю, поскольку есть примеры провала в 2015 году, когда электорат никак не прореагировал на более-менее известных людей.
По словам кандидата на пост мэра от соцдемов Райнера Вакра, главной темой этих выборов являются перемены в городском управлении: «Вместе с моей командой я могу утверждать, что мы сделаем в Таллинне нужный правильный поворот, прекратим погрязшее в коррупции единовластие одной партии, а также перевернем новую страницу в городском управлении».
EKRE
Эстонская Консервативная Народная партия явно значительно увеличит на этих выборах круг своих сторонников. Ход, набранный на выборах в Рийгикогу в 2015 году, не сбавлен, а поддержка партии за эти два с половиной года выросла еще больше. Самой большой их проблемой является малая известность кандидатов даже на уровне первых номеров в регионах.
Во время предвыборной кампании они, конечно, были одной из самых активных партий. Они надеются, что самой крупной их историей успеха станет голосование за отмену Закона о совместном проживании, которое пройдет в большом зале парламента 12 октября. И хотя это никаким образом не касается политики местных самоуправлений, они все равно очень мощно работают над темой, которая привела их в республиканскую политику.
IRL
В плане количества избирателей больше всего на этих выборах, вероятнее всего, проиграет IRL, которая при помощи Ээрика-Нийлеса Кросса в 2013 году получила супер-результат. Такой успех партия организовать не сможет, поскольку торговый знак значительно ослаб. Это характеризует, например, тот факт, что ушедшего из Союза Сависаара и Делового Таллинна Марта Луйка поставили первым номером IRL в Хааберсти буквально за сутки до утверждения избирательных списков.
Поскольку четыре года назад IRL добился хорошего результата, они, по сути, скопировали ту же избирательную кампанию. Политическим наблюдателям это показалось странным, но свою оценку должен дать избиратель.
По словам кандидата в мэры от этой партии Райво Аэга, главной темой выборов является соответствующее отношение к коррупции: «Основной вопрос в том, как сменить в Таллинне коррумпированную центристскую власть, поскольку без этого, невозможно претворить в жизнь в столице ни одного хорошего плана».
Союз Сависаара и Деловой Таллинн
Союз Сависаара и Деловой Таллинн, безусловно, является темной лошадкой этих выборов. Спекулируют, что они получат до половины голосов, которые раньше собирала Центристская партия, но говорят и о том, что они не преодолеют даже избирательного порога. И в различных исследованиях об их успехе говорят разное.
Гражданин свободного Таллинна
Вероятнее всего, первым, кто останется за избирательным порогом в Таллинне, это именно Гражданин свободного Таллинна. На последних выборах они получили хороший результат в четыре процента, но все же не попали в горсобрание. В этот раз на такой результат им явно нет смысла надеяться, поскольку в горсобрание пытается пройти большее количество партий. А это означает, что для тамошних политиков есть альтернатива и в других списках.
По словам ключевой фигуры команды Ыйе-Мари Аасмяэ, главной темой выборов для них является качество управления Таллинном: «Не коррупция и банальное воровство, а четкое разделение между политическим выбором и профессиональным управлением. Таллинн в разы крупнее все равно какого предприятия Эстонии, и управление им нельзя доверять людям, которые никогда в жизни не делали никакой реальной работы, не говорят о том, чтобы назначать их на руководящие посты».
Партия зеленые Эстонии
Возродившая партию Зюлейха Измаилова – это, конечно, самое известное имя зеленых. Они, конечно, знают, что на этот раз их попадание в горсобрание нереально, но работа скорее ведется на предстоящие выборы в Рийгикогу и на более отдаленное будущее. Зеленое мировоззрение в целом более популярно в Европе, чем в Эстонии, но и на местном рынке у них могло бы быть больше поля для деятельности.
Еще баллотируются
Кроме перечисленных выше в Таллинне баллотируются Избирательный союз «Город-метро», Объединенная левая партия Эстонии, Избирательный союз Наш Таллинн, Избирательный союз движение за выживания Эстонии, а также Избирательный союз Голоса - international and local voices for the prosperous future of Tallinn – международные и местные голоса за цветущее будущее Таллинна.
Postimees предложил всем партиям возможность сформулировать свою основную тему этих выборов, но на просьбу откликнулись лишь те, чьи представители высказались в этом материале.
Таллинн
- Население: 446 055 человек (на 1 сентября 2017 года)
- Бюджет: 676 387 545 евро
- Кандидатов: 1414
- Списков: 13 (семь партий и шесть избирательных союзов)
- В 2013 году в выборах приняли участие 218 505 избирателей из 343 268 имеющих право голоса.