МИД Эстонии прокомментировал референдум в Каталонии

«Важно, чтобы все внутригосударственные вопросы решились в соответствии с законами Испании. Как демократическое государство Испания, безусловно, должна обеспечивать исполнение своих законов. Но надеемся, что возникшее сегодня напряжение спадет и далее все перейдет в диалог и взаимопонимание», - отметил в пресс-сообщении МИД Эстонии.