МИД Эстонии прокомментировал референдум в Каталонии
1 октября 2017 г., 21:40
Министерство иностранных дел, комментируя референдум в Каталонии, сообщило, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании.
«Важно, чтобы все внутригосударственные вопросы решились в соответствии с законами Испании. Как демократическое государство Испания, безусловно, должна обеспечивать исполнение своих законов. Но надеемся, что возникшее сегодня напряжение спадет и далее все перейдет в диалог и взаимопонимание», - отметил в пресс-сообщении МИД Эстонии.