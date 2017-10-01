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МИД Эстонии прокомментировал референдум в Каталонии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: ALBERT GEA/REUTERS/Scanpix

Министерство иностранных дел, комментируя референдум в Каталонии, сообщило, что Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Испании.

«Важно, чтобы все внутригосударственные вопросы решились в соответствии с законами Испании. Как демократическое государство Испания, безусловно, должна обеспечивать исполнение своих законов. Но надеемся, что возникшее сегодня напряжение спадет и далее все перейдет в диалог и взаимопонимание», - отметил в пресс-сообщении МИД Эстонии.

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