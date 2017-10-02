По вине пьяного водителя машина съехала в кювет и перевернулась на крышу

Инцидент имел место в волости Хальяла Ляэне-Вируского уезда, где находившийся в состоянии алкогольного опьянении 19-летний молодой человек не справился с управлением автомобиля Audi 80, который вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Водителя доставили для проверки здоровья в Ракверескую больницу.