По вине пьяного водителя машина съехала в кювет и перевернулась на крышу
2 октября 2017 г., 07:24
В ночь с воскресенья на понедельник около 02.10 на третьем километре шоссе Выле – Вайнупеа – Кунда по вине нетрезвого водителя произошла авария, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в волости Хальяла Ляэне-Вируского уезда, где находившийся в состоянии алкогольного опьянении 19-летний молодой человек не справился с управлением автомобиля Audi 80, который вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
Водителя доставили для проверки здоровья в Ракверескую больницу.