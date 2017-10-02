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По вине пьяного водителя машина съехала в кювет и перевернулась на крышу

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. Иллюстративное фото. | ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

В ночь с воскресенья на понедельник около 02.10 на третьем километре шоссе Выле – Вайнупеа – Кунда по вине нетрезвого водителя произошла авария, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в волости Хальяла Ляэне-Вируского уезда, где находившийся в состоянии алкогольного опьянении 19-летний молодой человек не справился с управлением автомобиля Audi 80, который вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Водителя доставили для проверки здоровья в Ракверескую больницу.

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