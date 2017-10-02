Приговоренный к девяти годам за убийство экс-полицейский настаивает на оправдании

Об этом сообщили в пресс-службе суда второй инстанции, отметив, что в апелляционной жалобе адвокаты Хылпуса ходатайствуют об отмене обвинительного решения Харьюского уездного суда, пишет rus.err.ee.

Защита требует вынести новый приговор, который оправдал бы бывшего сотрудника отдела быстрого реагирования полиции по всем пунктам обвинения.

"Окружной суд пока не занял позиции по апелляции", - добавила пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

Прокуратура обвинила Хылпуса в том, что вечером 23 сентября 2016 года в подъезде дома на улице Маяка он умышленно выстрелил в другого мужчину из табельного оружия, из-за чего тот скончался на месте, а сам Хылпус в момент совершения преступления был пьян.