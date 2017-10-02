Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Профсоюз железнодорожников осудил Партию реформ за попытку вмешаться в дела EVR Cargo

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

С резким осуждением оппозиционной Партии реформ за ее критику в адрес покупки госкомпанией EVR Cargo российских вагонов выступил в понедельник, 2 октября, Профсоюз железнодорожников Эстонии.

Главное доверенное лицо работников EVR Cargo Владимир Татарчук заявил, что Партия реформ продолжает последовательно уничтожать предприятия железнодорожного сектора, а с 2007 года, когда бывший премьер-министр Андрус Ансип заявил о ненужности Эстонии транзита, в фирме Cargo сократили 500 человек и сегодня эта тенденция продолжается, пишет rus.err.ee.

Железнодорожникам больно смотреть на то, как Партия реформ убивает компании, в штате которых когда-то работали свыше 2800 человек, добавил лидер профсоюза Олег Чубаров.

На прошлой неделе депутаты Рийгикогу из числа реформистов направили запросы министру экономики Кадри Симсон и госконтроллеру Алару Карису, усомнившись в законности вагонного бизнеса EVR Cargo в России.

По словам Владимира Татарчука, компания нашла способ заработать деньги и дать работу людям Эстонии.

Наверх