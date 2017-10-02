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Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA

Sports.ee
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ФОТО: Julio Cortez/AP

Согласно последним данным, первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт ухудшила свои позиции в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Postimees.

Свой последний поединок Контавейт провела в Пекине, где в первом круге уступила австралийке Дарье Гавриловой  (5:7, 5:7). В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 2 октября, Контавейт опустилась с 34-го на 36-е место.

Кайа Канепи опустилась с 111-й на 112-ю строчку. Майлеэн Нууди поднялась на две позиции на 1162 место.

Если говорить о мужчинах, то Юрген Зопп поднялся в рейтинге на две позиции и занимает 191-е место. Владимир Иванов опустился с 427-го на 478-е место. Кеннет Райсма - 715-й.

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