Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA

Свой последний поединок Контавейт провела в Пекине, где в первом круге уступила австралийке Дарье Гавриловой (5:7, 5:7). В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной в понедельник, 2 октября, Контавейт опустилась с 34-го на 36-е место.

Кайа Канепи опустилась с 111-й на 112-ю строчку. Майлеэн Нууди поднялась на две позиции на 1162 место.

Если говорить о мужчинах, то Юрген Зопп поднялся в рейтинге на две позиции и занимает 191-е место. Владимир Иванов опустился с 427-го на 478-е место. Кеннет Райсма - 715-й.