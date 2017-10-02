Купить или продать: стоит ли сейчас предпринимать сделки с недвижимостью

Если на периферии квартиру сейчас можно купить, что называется, за копейки, в столице цены такие, что рядовым покупателям остается только удивляться. В июле средняя цена за квадратный метр в Таллинне, согласно данным портала недвижимости kv.ee, перевалила за 2000 евро. Максимум докризисных цен до этой отметки так и не дорос, остановившись на 1995 евро.

Однако спрос рождает предложение, жилье раскупается, и повсюду в столице возводятся очередные новостройки. На том же портале kv.ee на сегодняшний день только по Таллинну почти 5000 предложений о покупке жилья разной площади и разной ценовой категории. Хотя некоторые настороженные люди стараются сейчас переждать, чтобы купить жилье потом, когда цены наконец упадут. Но наступит ли этот момент?

Время продавать

«Рынок недвижимости Эстонии сейчас действительно перенасыщен предложениями, цены стабильно растут в столице и более крупных городах, но ситуация по сравнению с временами бума качественно другая. Банки не так легко дают кредиты и с большей осторожностью относятся к потенциальным заемщикам, тем самым ситуацию держат под контролем значительно лучше», – комментирует руководитель центрального отделения Ober-Hausi Kinnisvara Юлия Юурик.

Она объясняет, что рынок недвижимости не существует сам по себе, а напрямую зависит от экономической ситуации в целом. На него влияют уровень доходов населения, безработица, инфляция, иммиграция из периферии в крупные города, движение иностранцев внутри ЕС, а также финансовое положение в Европе в целом.

«Ситуация в данном случае циклична – за ростом цен наступает стабилизация, а затем и спад. Не думаю, что нам грозит обвал рынка, однако небольшое снижение цен в скором будущем вполне вероятно, – полагает Юлия Юурик. – Текущее положение вещей больше выгодно покупателем. Застройщики и владельцы квартир хотят продать, а поскольку желающих купить меньше, чем предложений, приходится быть более гибкими и снижать цену».

Специалист рекомендует заняться продажей именно сейчас, и особенно это относится к владельцам старых квартир, так называемого вторичного рынка. А вот с покупкой она советует по возможности повременить.

Собственных денег стало больше

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина говорит, что сегодняшняя ситуация разительно отличается от того, что происходило во времена бума.

«Если после быстрого роста цен, продолжавшегося несколько лет подряд, в первой половине 2006 года цены на недвижимость в Таллинне выросли на 63%, то в первом полугодии текущего года этот показатель был в среднем 9%, а во втором квартале 6%, – приводит он цифры. – Во времена бума на рост цен сильно повлиял большой спрос на кредиты».

Сейчас такого нет. Экономист приводит цифры: нынче в первом полугодии кредитов было выдано вдвое меньше, чем за первые шесть месяцев 2006 года. И еще один факт: в 2006 году за квадратный метр жилплощади приходилось выкладывать две с половиной средних брутто-зарплаты, а сейчас – лишь 1,6. То есть доступность жилья улучшилась.

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