Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Марсель за 168 евро!
2 октября 2017 г., 09:44
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Пномпень начиная с 581 евро
Туда-обратно из Таллинна в Марсель начиная от 168 евро
Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 200 евро
Туда-обратно из Таллинна в Непал начиная с 490 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Краби начиная с 420 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Австралию начиная с 620 евро
Туда-обратно из Хельсинки во Флориду начиная с 301 евро