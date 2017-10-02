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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Марсель за 168 евро!

Rus.Postimees.ee
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Марсель. | ФОТО: JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Пномпень начиная с 581 евро

Туда-обратно из Таллинна в Марсель начиная от 168 евро

Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 200 евро

Туда-обратно из Таллинна в Непал начиная с 490 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Краби начиная с 420 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Австралию начиная с 620 евро

Туда-обратно из Хельсинки во Флориду начиная с 301 евро

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