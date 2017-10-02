Каталония по итогам референдума может в одностороннем порядке принять решение об объявлении независимости

"Да, такое решение действительно будет принимать парламент", - заявил заместитель председателя женералитета (правительства Каталонии) Ориол Жункерас.

Ранее глава каталонского правительства Карлес Пучдемон в специальном телевизионном обращении к жителям автономии пообещал передать результаты голосования в парламент для принятия соответствующего решения. "Граждане Каталонии выиграли свое право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли свое право на суверенитет... ", - заявил он. "Правительство, в котором я председательствую, в ближайшие дни передаст результаты голосования парламенту Каталонии, который является воплощением суверенитета нашего народа, чтобы тот действовал далее в соответствии с законом о референдуме", - добавил Пучдемон.

В Автономной области Каталония, получившей свой автономный статус в 1979 году, существует свой собственный закон о референдуме, принятый в сентябре 2017 году. В нем говорится, что результаты референдума должны быть претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Власти Испании не признают действия этого закона, объявив его неконституционным, пишет Newsru.com. По закону Испании, проведение референдумов разрешено конституцией, но для этого они должны быть одобрены парламентом страны, а не автономии, а затем должны быть утверждены королем.

Напомним, в автономии и ранее проводились голосования о независимости и отделении Каталонии от Испании. В 2009 году в неофициальном голосовании более 90% опрошенных высказалось за суверенитет и создание нового государства в Европе. Правда, в тот раз опрос проводили не власти, а общественные организации националистической направленности. И голосование не было столь представительным - всего около 200 тысяч участников. В ноябре 2014 года по решению парламента Каталонии был проведен официальный опрос граждан об отделении. Тогда в нем приняли участие 2,25 млн человек, из которых более 80% проголосовали за независимость.

Правительство Испании никогда не признавало подобные волеизъявления каталонцев, считая их незаконными. Конституционный суд страны также признал их несоответствующим конституции. Тысячи каталонцев неоднократно выходили на улицы, выступая против действий центральных властей Испании.

Референдум 2017 года также не стал исключением. Испанское правительство не признает его итоги, так как само его проведение было заблокировано Конституционным судом.

Эксперты полагают, что референдум не приведет к отделению региона от Испании, так как он не имеет глубоких юридических последствий и конституционных последствий. Однако итоги плебисцита серьезно осложнят диалог между Барселоной и Мадридом.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой, объявив, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении", однако признал, что голосование "оказало серьезное влияние на мирное сосуществование" регионов Испании. Рахой отметил, что Мадрид готов к диалогу с автономией в рамках правого поля, что Испания будет держать дверь открытой, но только для честного диалога.

Говоря о действиях Гражданской гвардии и национальной полиции, которые в условиях саботажа приказов местной полицией применили против голосующих резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты, премьер Испании сказал, что те выполняли приказ и действовали в соответствии со своим долгом.

Однако в Каталонии, где во время столкновений пострадали более 840 человек, действия органов правопорядка назвали "грубым нарушением прав и свобод" граждан. Более 40 общественных организаций и профсоюзов автономии призвали к всеобщей забастовке, намеченной на вторник, 3 октября. Она пройдет в знак протеста против жестких мер полиции и гвардии, передает "Интерфакс".

Власти Каталонии также намерены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе референдума, о чем проинформировал глава каталонского правительства Карлес Пучдемон. Он призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны правоохранительных органов Испании, сказав, что "правительство Испании в вопросе Каталонии вписало новую позорную страницу в историю".