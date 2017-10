Фото и видео: у казино в Лас-Вегасе произошла стрельба, есть жертвы

Как сообщили в местной больнице, погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали. Состояние 12 раненых оценивается как критическое. На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.

Также поступает информация, что стрелок как минимум один и что сейчас он стреляет по полицейским машинам с 32-го этажа отеля рядом с казино, но официально это не подтверждено. Сейчас рядом с казино разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация.

Полиция попросила не транслировать в сети и в эфире ее перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа. На время операции временно приостановил работу аэропорт, расположенный неподалеку от места происшествия.

This is happening right now on the Las Vegas strip. Our country is a war zone. Ban the guns! pic.twitter.com/1QXUgqrQkt