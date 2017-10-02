Фото и видео: у казино в Лас-Вегасе произошла стрельба, есть жертвы

Как сообщили в местной больнице, погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали. Состояние 12 раненых оценивается как критическое. На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. "Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.

Также поступает информация, что стрелок как минимум один и что сейчас он стреляет по полицейским машинам с 32-го этажа отеля рядом с казино, но официально это не подтверждено. Сейчас рядом с казино разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация.

Полиция попросила не транслировать в сети и в эфире ее перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа. На время операции временно приостановил работу аэропорт, расположенный неподалеку от места происшествия.