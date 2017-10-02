Испания может пропустить ЧМ-2018 в России из-за возможных санкций ФИФА

В начале сентября парламент автономного сообщества Каталония (административный центр - Барселона), входящего в состав Испании, одобрил два закона о референдуме.

Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Референдум пройдет в воскресенье.

Ранее сообщалось, что в случае выхода Каталонии из состава Испании руководство высшего дивизиона чемпионата Испании может исключить "Барселону" из розыгрыша турнира.

По информации издания, это решение может быть расценено ФИФА как "незаконное вмешательство правительства в футбол", что может повлечь за собой отстранение сборной Испании от турниров под эгидой организации. Таким образом, испанцы могут не выступить на чемпионате мира 2018 года в России.

Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года, а также трехкратным чемпионом Европы. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.