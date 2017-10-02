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Расследованием случая вандализма в пункте обмена шприцев займется полиция

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: facebook

Для выявления обстоятельства инцидента с пунктом обмена шприцев на улице Ситси в Пыхья-Таллинне, входную дверь которого на прошлой неделе залили монтажной пеной и разрисовали, полиция возбудила дело о проступке.

Об этом в понедельник, 2 октября, порталу rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Виктория Корпан.

"Кесклиннаским отделением полиции было начато делопроизводство о проступке по случаю об изрисованной двери", - отметила она.

В минувшую пятницу, 29 сентября, утром очевидцы обнаружили, что входная дверь пункта обмена шприцев залита строительной пеной и разрисована.

В социальной сети Facebook ответственность за акцию взял Дмитро Гаевой, который баллотируется в Таллиннское горсобрание от Союза Сависаара и "Делового Таллинна".

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