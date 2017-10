Видео: футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля

На 50-й минуте встречи Марсело получил предупреждение и случайно выбил желтую карточку из рук арбитра. Судья счел, что футболист сделал это умышленно, и удалил его с поля.

Встреча завершилась со счетом 3:3, на момент удаления Марсело «Лион» вел 3:1.

You will never have seen a red card given for this before! pic.twitter.com/iHLOSQZVYo