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Жерар Пике, почувствовав себя каталонцем, готовится покинуть сборную Испании

Sports.ee
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ФОТО: /imago/Pro Shots

Защитник футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике заявил, что чувствует себя каталонцем как никогда ранее, и если это вызывает проблему, то он готов покинуть национальную сборную Испании.

В воскресенье в Каталонии проходил референдум по вопросу выхода региона из состава Испании. Мадрид считает референдум незаконным. Полиция и гвардия применили силу к сторонникам выхода из состава страны. Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 761 пострадавшем, пишет Newsru.com.

"Я думаю, что могу продолжить выступление за сборную, потому что в Испании много людей, которые не согласны с тем, что происходило сегодня и верят в демократию, - цитирует Пике пресс-служба "Барселоны". - Но если в руководстве считают, что я являюсь проблемой, то я готов покинуть сборную до 2018 года".

В воскресенье "Барселона" победила "Лас-Пальмас" в матче седьмого тура чемпионата Испании со счетом 3:0. По решению совета директоров "Барселоны", матч прошел при пустых трибунах. Об этом было объявлено лишь за 25 минут до начала игры.

"Это был очень трудный день. Фото полиции и Гражданской гвардии говорят сами за себя. Я сейчас чувствую себя каталонцем больше, чем когда-либо. Я горжусь поведением жителей Каталонии. Голосование - это их право, которое нужно отстаивать", - заявил Пике.

Действия испанских властей осудили и другие звезды каталонского спорта. Бывший капитан "Барселоны" Хави назвал произошедшее позором, а главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подчеркнул, что применение резиновых пуль было незаконным.

Ранее сообщалось, что при признании независимости Каталонии "Барселона" выйдет из числа участников чемпионата Испании и попытается получить право играть в чемпионате Италии, Франции или Англии.

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