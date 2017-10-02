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Таллинн ищет рождественскую елку

Rus.Postimees.ee
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Ель, украшавшая Ратушную площадь в 2016 году. | ФОТО: Tallinna kesklinna valitsus

Уже несколько недель Таллинн занимается поиском рождественской ели, которая зимой должна будет украсить Ратушную площадь.

Как уточняет Кесклиннаская управа, для установки на Ратушной площади подойдет не только традиционная елка, но и пихта. При выборе будет учитываться внешний вид дерева, его цена и месторасположение. Дерево должно быть пышным и густым, минимум 15-20 метров в длину и расти в открытом месте на расстоянии не более 150 км от Таллинна. Вблизи ели не должно быть линий электропередач, которые могут препятствовать срубке и загрузке дерева.

Рождественскую ель могут предлагать землевладельцы или те люди, у которых есть письменное разрешение землевладельца.

До 20 октября Кесклиннаская управа ждет предложений вместе с фотографиями ели (или пихты), описанием месторасположения, указанием высоты, контактными данными владельца и ценой по адресу Kylly.Annus@tallinnlv.ee. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 645 7251 и 514 6612.

Рождественская ель будет установлена на Ратушной площади в Таллинне 9 ноября.

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