Таллинн ищет рождественскую елку

Как уточняет Кесклиннаская управа, для установки на Ратушной площади подойдет не только традиционная елка, но и пихта. При выборе будет учитываться внешний вид дерева, его цена и месторасположение. Дерево должно быть пышным и густым, минимум 15-20 метров в длину и расти в открытом месте на расстоянии не более 150 км от Таллинна. Вблизи ели не должно быть линий электропередач, которые могут препятствовать срубке и загрузке дерева.

Рождественскую ель могут предлагать землевладельцы или те люди, у которых есть письменное разрешение землевладельца.

До 20 октября Кесклиннаская управа ждет предложений вместе с фотографиями ели (или пихты), описанием месторасположения, указанием высоты, контактными данными владельца и ценой по адресу Kylly.Annus@tallinnlv.ee. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 645 7251 и 514 6612.

Рождественская ель будет установлена на Ратушной площади в Таллинне 9 ноября.