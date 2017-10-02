Хорошая новость для клиентов Elisa

По словам руководителя подразделения по технологиям Elisa Тоомаса Полли, инновационное радио-технологическое решение позволяет передавать больший объем информации за одну единицу времени в режиме онлайн, что обеспечивает значительное увеличение скорости. «Скорости мобильного интернета в сетях 4G Elisa для части клиентов увеличились на 30 %, это касается и скорости скачивания, и загрузки» - уточнил Полли.

«Возможности в сети 4G Elisa созданы и уже сегодня доступны для некоторых смартфонов, и, конечно же, для новейших устройств, которые появляются на рынке», - уточнил Полли.

Внедренные в сети Elisa новейшие технологии позволяют двигаться к еще более высоким скоростям и еще более современным технологиями. «Эта технология еще на шаг приближает нас к 5G, поскольку это решение базируется на более высоких модуляциях сети, а, как известно, особенность 5G как раз и заключается в использовании высоких частот и модуляций» - уточнил руководитель подразделения по технологиям Elisa.

Elisa готовится к запуску 5G, строя для существующей сети 4G второй и третий частотный слой. К сегодняшнему дню работы завершены в Таллинне и Харьюмаа, в Тарту и Тартумаа, в Ида-Вирумаа, дальнейшее развитие сети продолжится в Пярну и Пярнумаа и других уездах Эстонии.