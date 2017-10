Куда уходит время? Об этом знает аккумулятор iPhone.

Но для этого проблему нужно сначала идентифицировать, то есть понять, сколько времени вы проводите перед светящимся экраном телефона и какие развлечения со смартфоном следовало бы ограничить.

Посмотрите, какое приложение заняло больше всего экранного времени

Ответ на вопрос о потерянных минутах дает скрывающийся в настройках iPhone раздел Battery («Аккумулятор»), а еще точнее, его функция Battery Usage, показывающая использование аккумулятора. На первый взгляд, здесь выводится только расход заряда аккумулятора на каждое приложение. Хотя эта информация тоже нужна, для продвинутого пользователя ее мало. Digitark же ткнет пальцем в список приложений, и – вуаля! – перед его глазами открывается точная информация о том, сколько какое приложение заняло экранного времени, то есть было открыто на экране, и сколько оно работало в фоновом режиме. Информация здесь отображается либо за последние 24 часа, либо за 7 дней.

Мои результаты

Результаты меня удивили и кое в чем даже показались неожиданными. Так, например, я узнал, что в течение недели открывал Apple Music на экране всего 4 минуты, хотя музыку я слушал почти 8 часов. А это означает, что музыку себе я выбирал быстро. Основным похитителем времени у меня (как, наверное, и у 95% читателей) оказался, конечно, Facebook. Хотя речь шла о каких-то 7 часах в неделю, я мог бы в интересах продуктивности несколько ограничить экранное время для соцсети.

Но это еще не все, – хочется мне крикнуть в стиле телемагазина. Для отслеживания использования телефона существует замечательное приложение. Или, как любит говорить Тим Кук: „We have an app for that!“.



Продолжение эксперимена Эрки Ораса читайте на портале Digitark.