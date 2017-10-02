Кеа Круузе: я призываю женщин к усовершенствованию системы изнутри

- Почему именно Центристская партия?

- По своим взглядам я либерал и центрист. Я вижу в обществе проблемы, связанные с экономическим неравенством, поддерживаю модель более зажиточного государства и ступенчатый подоходный налог. Я задумывалась над тем, в чем заключаются различия между социал-демократами и центристами, поскольку обе партии можно считать левоцентристскими. Разница состоит в определенных политических вопросах, например, касающихся прямых выборов президента. По своим взглядам СДП неуклонно приближается к Центристской партии, что само по себе является положительным явлением. Надеюсь, что нам удастся переубедить их также и в вопросе о прямых выборах президента.

Однако между командами имеется и существенная разница. Когда я была членом Таллиннского городского молодежного собрания, я часто общалась с представителями различных партий, и меня несколько раз приглашали вступить в них. Хотя в составе СДП было много замечательных людей, я все же чувствовала, что хочу присоединиться именно к команде молодых центристов и участвовать в их работе. Я вступила в ряды молодых членов Центристской партии после избрания Юри Ратаса ее председателем, поскольку почувствовала положительные изменения в культуре управления партией.

- Есть ли в твоей партии такие люди, которые оказывают тебе поддержку или являются для тебя примером?

- Раймонд Кальюлайд. Он длительное время работал в частном секторе и обладает очень свежим и продвинутым мышлением. Наши мнения во многом совпадают по тем вопросам, в которых партия, возможно, не поспевает за требованиями времени, и которые требуют нового современного подхода. Примерами здесь могут быть Кадри Симсон и Майлис Репс. Я не всегда соглашаюсь с мнениями Яны Тоом, но для меня вдохновляющим фактором является то, насколько смело она защищает свою точку зрения. Она отважная и уверенная в себе женщина, и наблюдать за тем, как она блестяще действует, доставляет настоящее удовольствие. За пределами партии очень большим примером для меня является президент Керсти Кальюлайд. Она говорит так открыто и непосредственно, я всегда внимательно слежу за ее выступлениями.

- Чего ты хочешь достичь в политике?

- Сейчас я думаю о местных выборах. Самыми близкими для меня являются темы, связанные с молодежью. В Виймси можно очень многое сделать, например, в плане создания возможностей для проведения свободного времени и занятия спортом для молодых людей. Летом у меня часто возникало желание поиграть в настольный теннис, однако рядом с домом в Хаабнеэме не было уличных столов, а ехать каждый раз на автобусе на Теллискиви тоже не хотелось. Я обстоятельно изучила все причины этой проблемы и обратилась к волости с официальной просьбой установить на улице столы для настольного тенниса. Важно основательно подготовить вопрос, чтобы волостному руководству было легче принимать решение.

В результате, на минувшей неделе в Виймси было открыто два уличных стола для пинг-понга: один на сельской площади в Рохунеэме и второй – рядом со скейт-парком Виймсиской школы. Если есть хорошая идея, то для ее реализации нужно просто напрячься и собрать все свои силы. Например, когда я была членом Таллиннского городского молодежного собрания (молодежное собрание – это действующее при Таллиннском городском собрании политически нейтральное консультативное объединение, представляющее интересы молодежи города Таллинна, и Кеа в течение двух лет была его председателем - прим. ред.), мы создали первую в Таллинне легальную стену для граффити, первый парк для велосипедистов-экстремалов dirt парк, пополнили оснащенность тренажерами спортивных площадок на открытом воздухе, повысили в таллиннских спортивных залах возраст предоставления скидок с прежних 18 лет до 26 лет, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом предложили малообеспеченным абитуриентам бесплатные курсы математики для сдачи государственных экзаменов и разработали программу развития уличного спорта Таллинна. Это небольшие шаги, которые, однако, способны улучшить нашу жизнь. Смотришь, где есть проблема, думаешь, как ее лучше всего можно было бы решить, и затем начинаешь действовать.