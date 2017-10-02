Сегодня истекает срок доплаты некоторых налогов

На основании налоговых деклараций за 2016 год 16 290 лиц должны выплатить 30,4 млн евро подоходного налога. 9500 лиц должны будут выплатить дополнительно 8,3 млн евро социального налога, сообщил Налогово-таможенный департамент (НТД).

По словам ведущего специалиста отдела обслуживания НТД Ханнеса Удде, в этом году предстоит выплатить на 3,6 млн евро больше подоходного налога по сравнению с прошлым годом. «Существенную роль в росте поступлений подоходного налога сыграло декларирование полученных из-за границы доходов, подлежащих налогообложению в Эстонии, всего было задекларировано на 20 млн евро больше зарубежных доходов, чем в прошлом году», - сказал Удде.

НТД выслал оповещения всем, кто к 2 октября должен доплатить подоходный или социальный налог. Люди, которые по какой-либо причине не получили или потеряли сообщение департамента, могут ознакомиться с ним на странице своей налоговой декларации за 2016 год в разделе e-maksuamet/e-toll на сайте ведомства. Или обратиться в отдел обслуживания клиентов департамента. Департамент также по электронной почте информирует людей, на счету предоплаты которых недостаточно средств для доплаты.

К 2 октября 75 956 лицам также следует выплатить вторую часть земельного налога на общую сумму 25 млн евро. Если сумма земельного налога превышает 64 евро, налог может быть выплачен по частям — срок уплаты первой части истек 31 марта, к этому времени следовало выплатить не менее половины суммы. Остальную часть налога следует выплатить не позднее 3 октября.