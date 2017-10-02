Пятая по величине британская авиакомпания прекратила полеты

В понедельник Monarch Airlines остановила продажи своих билетов. Компания признала, что с октября 2016 года потеряла 291 млн фунтов (для сравнения, за предыдущие 12 месяцев компания получила доход в 27 млн).

Авиакомпания отменила все уже купленные билеты на будущие даты. Это 300 тысяч билетов, всего из-за отмен пострадали около 750 тысяч пассажиров. Тем пассажирам, кто уже находится за границей - их около 110 тысяч - Monarch Airlines обещает организовать полет домой бесплатно.

Глава компании Эндрю Сваффилд объяснил, что основная причина банкротства - теракты в Египте и Тунисе, а также крах рынка в Турции. Однако Блэйр Ниммо из аудиторской компании KPMG утверждает, что компания разорилась из-за выросших цен на топливо и пониженных цен на рынке коротких перелетов.

Monarch Airlines совершает перевозки в основном в Египет, Грецию, на Кипр, в Турцию и другие курортные страны Средиземноморья. В компании работают больше 2 тысяч сотрудников, в 2015 году она перевезла 5,7 млн пассажиров.

Министр финансов Филип Хэммонд в понедельник заявил, что власти знали о проблемах авиакомпании, которые грозили ей коллапсом.

«Боюсь, что это не вопрос вмешательства государства, - сказал он радио Би-би-си. - Эта авиакомпания приняла решения о своей бизнес-модели, о том, как позиционировать себя на рынке. И, очевидно, эти решения оказались неверными».

Хэммонд добавил, что индустрия авиаперевозок быстро приспособится к потере одного из игроков, и конкурентный рынок продолжит существовать, как прежде.