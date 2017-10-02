Нобелевская премия по медицине присуждена трем американским профессорам за изучение циркадных ритмов

В комитете отметили, что лауреаты премии смогли проникнуть внутрь биологических часов и объяснить механизм их работы. Исследования ученых показывают, как растения, животные и люди приспосабливают свои биологические ритмы к смене дня и ночи. В частности, новоиспеченные нобелевские лауреаты выделили ген, который контролирует ежедневные биологические ритмы, и показали, как именно он работает, пишет Newsru.com.

Внутренние часы человека приспосабливают физиологические процессы к различным фазам дня и регулируют такие важные функции, как поведение, уровень гормонов, сон, температура тела и обмен веществ. В итоге организм оказывается под угрозой, если существует временное несоответствие между состоянием внешней среды и внутренними биологическими часами, например, во время путешествий через несколько часовых поясов. Хронические нарушения этого баланса приводят к повышенному риску различных заболеваний.

Циркадные (циркадианные) ритмы - циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Циркадные ритмы имеют эндогенное происхождение, представляя собой биологические часы организма. Они наблюдаются у цианобактерий, грибов, растений, животных, человека. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам.

Джеффри Холл родился в 1945 году в Нью-Йорке. Получил докторскую степень в 1971 году в Вашингтонском университете в Сиэтле. С 1971 по 1973 год работал в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. С 1974 года ученый работал в Брандейском университете, с 2002 года сотрудничал с университетом Мэна.

Майкл Росбаш родился в 1944 году в Канзас-Сити Он получил докторскую степень в 1970 году в Массачусетском технологическом институте в Кембридже. Работал в Эдинбургском университете в Шотландии. С 1974 года работает в Брандейском университете.

Майкл Янг родился в 1949 году в Майами. Получил докторскую степень в Техасском университете в Остине в 1975 году. В период с 1975 по 1977 год работал в Стэнфордском университете в Пало-Альто. С 1978 года работает в Рокфеллеровского университете в Нью-Йорке.

В своем завещании Альфред Нобель поручил выбор лауреата по физиологии и медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые в свою очередь имеют право приглашать экспертов для консультаций.

Список номинантов на премию этого года состоял из 361 имени. С 1901 года Нобелевскую премию вручали 579 раз. Лауреатами стали 881 человек и 23 организации. Премия в области медицины присуждалась 107 раз 211 ученым. Самым молодым лауреатом в 1923 году стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина, самым возрастным - Пейтен Роус (87 лет) в 1966 году за открытие онкогенных вирусов. В прошлом году премию получил профессор из Японии Есинори Осуми за открытие механизма аутофагии.