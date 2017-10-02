Эстонский эксперт за кулисами: о чем на самом деле говорили на саммите в Таллинне?

Организованный Эстонией Саммит стран ЕС по цифровым вопросам прошел, и можно подвести промежуточный итог. Кажется, Эстония может выиграть от этих дней намного больше, чем мы представляли себе до сих пор: не исключено, что предложенное нашими экспертами решение по сбору налогов может привести к победе во всем мире.
Ясно, что многие из приезжавших в Эстонию, привезли важные с их точки зрения идеи, которые были призваны во время многочасового ужина в Художественном музее и на пятничном обсуждении в Котле культуры вызвать одобрение и поддержку коллег. Так получилось, что именно накануне этой встречи началось соревнование идей по реформированию Европейского союза.
В необходимости реформ не сомневается никто: у нас – Брекзит, мигранты, террористические акты, Каталония и, что самое главное, нас – 28, а это слишком много в контексте одного объединении, поскольку речь идет о различных бюджетах, рынках и всевозможных регуляциях.
Президент Франции недавно выступил с пятью идеями о том, как выжить Европе. Свое видение озвучил и новый президент Европейской комиссии. На месте была и всего пару дней назад получившая новый мандат доверия на родине, в Германии, а - по оценке многих - и канцлер всей Европы, которая тоже хотела поделиться своими мыслями с коллегами. В итоге, даже у президента Дональда Туска не осталось другого выхода, как, заканчивая встречу, пообещать, что через две недели он выступит со своими «четкими планами» на будущее Европы.
Большая проблема и маленькая Эстония
Но есть и еще одна тема, касающаяся миллиардов евро, размах которой выходит далеко за границы Европы, и работа Эстонии над которой в течение целого года наконец начала приносить свои плоды. Не исключено, что теперь мы можем предложить работающее обновление всему миру. Вопрос только в том, кто выиграет: долгосрочное решение, исходящее из здравого смысла, или быстрый хук какого-то крупного государства, который может привести к невероятным последствиям?
А именно, Эстония, своим дигитально настроенным председательством, попыталась объяснить Европе, как обложить налогами предприятия в тех странах, в которых они не находятся физически.
Тема, предложенная именно эстонцами, стала хитом встречи, и ее не обошел вниманием ни один из глав государств, во время своих выступлений перед представителями СМИ.
Мир узнал, что за обсуждаемым главами государств Европы и налоговыми чиновниками предложением стоит маленькая Эстония – именно мы предложили всему миру решение, как вернуть дигатальных гигантов с небес на землю и поставить на ноги налоговое право. Но до того, как мы обсудим эту идею с одним из ее авторов, – эстонским налоговым чиновником в Брюсселе Марко Талури – посмотрим, что говорили главы государств о ней в Таллинне.
Во-первых, президент Франции Эммануэль Макрон, во время своего получасового брифинга, говорил только на эту тему. «Дигитальное развитие начало менять нашу экономику, и если мы хотим быть успешными в дигитальной битве, нам нужно капитально меняться и инвестировать в эту сферу деятельности», - сказал президент.
Эммануэль Макрон / Фото: Айвар Пау
Но инвестировать за счет чего, и для всех ли равна ситуация на рынке? Кроме создания общего дигитального рынка и прекращения разных регуляций 28 стран, по словам Макрона, нужно перестать закрывать глаза на то, что мировые лидеры, например, Google, устанавливают свои правила из-за пределов Европы.
«Нам нужна справедливость на глобальном уровне. С точки зрения налогообложения должно быть важно не то, где предприятия находятся, а то, где они зарабатывают», - сказал Макрон и выразил убежденность, что если Европа начнет облагать налогами технологических гигантов, они отсюда не убегут.
Под нас копают
О том же говорил в Котле культуры и президент Европарламента Антонио Таяни, который в своих высказываниях был даже более эмоциональным: «Мы не можем акцептовать то, что для интернет-платформ нет действующих норм. Платформы, которые избегают налогообложения и не создают рабочие места, платформы, налоги которых уходят из Европы, роют делают подкоп под рост нашей экономики, подрывают наш туристический сектор».
Антонио Таяни / Фото: Айвар Пау
Отдельно итальянец Таяни отметил влияние именно на туристический сектор – явный отсыл к деятельности Airbnb в Европе: «Нам явно нужны правила, - озвучил свою позицию руководитель парламента. – Полученная в Европе прибыль должна быть обложена налогом и в Европе. Нужно бороться за честную конкуренцию».
Ирландия давит на тормоза
Совершенно противоположного мнения придерживается премьер-министр Ирландии, который перед встречей отметил, что если Европа хочет быстрых инноваций и желает стать мировым дигитальным лидером, то увеличение налогов и регуляцией не является правильным решением, скорее наоборот.
Лео Варадкар / Фото: Айвар Пау
«У нас нет европейского Google, у нас нет европейского Facebook – если мы хотим их и хотим, чтобы они у нас появились, то больше налогов и регуляций – это не то решение, которое нужно для достижения цели», - сказал премьер-министр.
Но Ирландия опоздала, поскольку тема дошла то того уровня, что официальные предложения уже написаны и разосланы странам-членам ЕС как Эстонией и Европейской комиссией, так и четырьмя крупными государствами. Вопрос больше не в том, нужно ли что-то менять, а в том, как это менять. То же на пресс-конференции сказали Юри Ратас и Дональд Туск.
Таким образом, Европейский союз запустил процесс по поиску компромисса, устраивающего все страны-члены, в вопросах налогообложения дигитальной экономики. Коротко: проблема в том, что сейчас международные налоговые предписания предусматривают, что облагать налогами доход предприятий можно только там, где находится их постоянное физическое место деятельности.
Например, такие предприятия дигитальной экономики, как Google и Facebook работают по всему миру, но конторы имеют далеко не в каждой стране. Поэтому и налоги они платят не везде, где работают. В Европе их конторы есть только в Ирландии и в Люксембурге, которые высказываются против жестких правил. Таким образом, есть проблема и предложены ее решения, однако, не все из них нам нравятся.
ИНТЕРВЬЮ: У Эстонии есть решение, и мы не хотим ни с кем перебарщивать
Но все это только фоновая информация и лозунги. Эти темы мы обсудили после встречи с эстонским налоговым советником в Брюсселе Марко Талури, который не скрывает, что для него председательство стало напряженным временем – бесконечная фоновая работа, консультации, введение руководителей в курс дела.
Марко Талур / Фото: Айвар Пау
Айвар Пау: как сейчас распределены силы в Европе? Явно есть те, кто не особо заинтересован в обложении налогами дигитальных гигантов?
Марко Талур: Есть страны, которые хотят очень быстро идти вперед. Есть страны, которые отличаются недоверчивостью. И есть очень много стран, для которых поднятие этой темы сейчас в определенном смысле стало неожиданностью, и которые из-за этого не продумали ее для себя.
- К каким из них относится Эстония?
- Мы это инициировали! (Улыбается.) И французы нас поддержали.
- В чем заключается план Эстонии?
- Наша цель – долгосрочное решение, которое не направлено ни против какого-то конкретного предприятия, ни против конкретной страны. С самого начала председательства мы говорим, что в международной налоговой политике просто есть упущение, и это равно касается всех.
Мы советуем оставаться по всему миру в пределах нынешних налоговых правил, их просто нужно уточнить, а не создавать новые налоги.
- По правилам, предприятия платят налоги там, где они находятся физически. Что мы все же хотим уточнить в международных налоговых правилах?
- Это называется "постоянное виртуальное место деятельности". Мы считаем, что это лучшее решение, поскольку равно распространяется на все предприятия – как на большие, так и на маленькие - и независимо от того, из какой страны они родом. И что очень важно: независимо и от экономического ответвления, и от сферы деятельности.
Наша цель – изменить концепцию таким образом, чтобы постоянное место деятельности возникало и тогда, когда предприятия физически на месте нет, но дигитально оно там находится…
- Стоп-стоп! Это замечательно, но как определить чье-то дигитальное место нахождения?
- Говорят о клиентской базе: например, количество клиентов в какой-то стране. Говорят о цифрах оборота. Одно дело, которое можно было бы учесть – локализована ли деятельность.
- Вы имеете в виду то, что если Postimees покупает рекламную площадь в Facebook и эта реклама направлена на жителей Эстонии, то Facebook дигитально находится в Эстонии и должен заплатить налог с полученной здесь прибыли?
- Этот пример, может быть, несколько вывернут. Важно, что это Facebook находит клиента, а не клиент, в данном случае Postimees, - Facebook. То есть Facebook должен был что-то намеренно предпринять для того, чтобы оказаться в Эстонии. У него здесь возникла достаточная клиентская база, предложены внутриреспубликанские банковские переводы как средство оплаты, создана эстоноязычная среда для общения с клиентами... И он сделал кое-что из того, что можно приравнять к тому, что Facebook физически находится здесь.
- А что было бы, если бы платить разрешили только через Paypal, а Facebook был бы доступен только на английском языке, но мы все же массово пользовались бы его услугами – это означало бы, что его нет на месте?
- Это правда, провести черту очень сложно. И сегодня никого не облагают налогом только потому, что он открывает где-то контору. Я подчеркиваю: в длительной перспективе Эстония не говорит об обложении налогами какого-то конкретного предприятия, вроде Facebook или Google, мы говорили о глобальном уравнивании налоговых правил.
- Почему предложение Эстонии называют долгосрочным и насколько оно долгосрочно?
- Долгосрочное - в смысле всего срока действия. Страны очень консервативны в плане налоговых изменений, поскольку это напрямую влияет на их доходы от налогов. Нет надежды прийти к соглашению уже завтра, поскольку в случае всех налоговых изменений всегда будут победившие и будут проигравшие. Опасаются того, что новая концепция может изменить распределение доходов в других областях.
- Со своими идеями обложить налогами дигитальную экономику вышли Франция, Италия, Германия и Испания?
- Их цель – получить какую-то часть дохода от налогов, которая, как они считают, могла бы им принадлежать, но для глобального соглашения по предложенному Эстонией варианту введения виртуального постоянного места нахождения, потребуется слишком много времени. Они просто хотят ввести новый налог. Например, это могла бы быть такая уравнивающая пошлина, которой снимают налог с оборота, возникшего в стране назначения.
В реальности же тут слишком много спорных моментов, поскольку неясно, как эту пошлину будут взимать. Бизнес-модели тотально различаются: возьмем живущих за счет денег потребителей Netflix или работающий за счет рекламы предприятий Facebook. Нет у них и ясного примера того, кто будет платить эту уравнивающую пошлину.
- Не исключено, что пошлину придется в итоге платить окончательному потребителю дигитальных услуг?
- Да, и это уже не будет обложение налогом Facebook. Давайте зададим вопрос, что мы хотим: получить доход или прекратить ситуацию, при которой в одном секторе есть конкурентное предпочтение в виде меньших налогов?
- Что будет дальше - предложенное Эстонией решение станет мировым?
- Теперь нужно продолжить работу в Брюсселе, в рабочих группах, которыми руководит Эстония. Мы хотим изучить все предложения и прийти к тому, чтобы все 28 стран смогли одинаково понять имеющийся у нас выбор. В декабре хотим прийти к единому и ясному для всей Европы решению, и если мы продемонстрируем ОЭСР достаточное единство и твердую позицию, то есть надежда, что за нами пойдет и весь мир.
- Мы добились уже того, что руководители европейских стран не дали ни одной пресс-конференции, на которой не заходила бы речь на эту тему.
- Мы очень благодарны за это внимание. Мы надеемся, что благодаря этому многие страны пошли за нами и что пойдут и другие. Но мы уверены, что проблема не в отдельных предприятиях и наши методы не должны быть использованы для того, чтобы просто получить больше денег с конкретных предприятий. Это было бы очень и очень несправедливо.
Мы не говорим о рекламном бизнесе: Эстония предлагает решение структурной проблемы - как обложить налогом предприятия, имеющие в другой стране оборот, клиентов и локализацию, когда физически они в этой стране не располагаются.