Эстонский эксперт за кулисами: о чем на самом деле говорили на саммите в Таллинне?

Ясно, что многие из приезжавших в Эстонию, привезли важные с их точки зрения идеи, которые были призваны во время многочасового ужина в Художественном музее и на пятничном обсуждении в Котле культуры вызвать одобрение и поддержку коллег. Так получилось, что именно накануне этой встречи началось соревнование идей по реформированию Европейского союза.

В необходимости реформ не сомневается никто: у нас – Брекзит, мигранты, террористические акты, Каталония и, что самое главное, нас – 28, а это слишком много в контексте одного объединении, поскольку речь идет о различных бюджетах, рынках и всевозможных регуляциях.

Президент Франции недавно выступил с пятью идеями о том, как выжить Европе. Свое видение озвучил и новый президент Европейской комиссии. На месте была и всего пару дней назад получившая новый мандат доверия на родине, в Германии, а - по оценке многих - и канцлер всей Европы, которая тоже хотела поделиться своими мыслями с коллегами. В итоге, даже у президента Дональда Туска не осталось другого выхода, как, заканчивая встречу, пообещать, что через две недели он выступит со своими «четкими планами» на будущее Европы.

Большая проблема и маленькая Эстония

Но есть и еще одна тема, касающаяся миллиардов евро, размах которой выходит далеко за границы Европы, и работа Эстонии над которой в течение целого года наконец начала приносить свои плоды. Не исключено, что теперь мы можем предложить работающее обновление всему миру. Вопрос только в том, кто выиграет: долгосрочное решение, исходящее из здравого смысла, или быстрый хук какого-то крупного государства, который может привести к невероятным последствиям?

А именно, Эстония, своим дигитально настроенным председательством, попыталась объяснить Европе, как обложить налогами предприятия в тех странах, в которых они не находятся физически.

Тема, предложенная именно эстонцами, стала хитом встречи, и ее не обошел вниманием ни один из глав государств, во время своих выступлений перед представителями СМИ.

Мир узнал, что за обсуждаемым главами государств Европы и налоговыми чиновниками предложением стоит маленькая Эстония – именно мы предложили всему миру решение, как вернуть дигатальных гигантов с небес на землю и поставить на ноги налоговое право. Но до того, как мы обсудим эту идею с одним из ее авторов, – эстонским налоговым чиновником в Брюсселе Марко Талури – посмотрим, что говорили главы государств о ней в Таллинне.

Во-первых, президент Франции Эммануэль Макрон, во время своего получасового брифинга, говорил только на эту тему. «Дигитальное развитие начало менять нашу экономику, и если мы хотим быть успешными в дигитальной битве, нам нужно капитально меняться и инвестировать в эту сферу деятельности», - сказал президент.

Эммануэль Макрон / Фото: Айвар Пау

Но инвестировать за счет чего, и для всех ли равна ситуация на рынке? Кроме создания общего дигитального рынка и прекращения разных регуляций 28 стран, по словам Макрона, нужно перестать закрывать глаза на то, что мировые лидеры, например, Google, устанавливают свои правила из-за пределов Европы.