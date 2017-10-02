Фото: в Нарве выставлен на продажу дом с жутковатым интерьером

Расположенный на улице Мянни дом с 17-ю комнатами был построен в 1996 году и хорошо бы подошел, например, для героев сериала Salmonid (сериал о жизни богачей, созданный специально для ETV в 1993-1995 годах - прим. ред.). Стоит этот объект недвижимости 140 000 евро.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Дом площадью 660 квадратных метров находится в среднем состоянии. Помимо жилых помещений, там есть баня и бассейн. Интерьер бассейна, вероятно, самый жуткий в этом доме. В здании имеется лифт.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Дом трехэтажный, с четырьмя гаражами. Там есть котельная, а также проект для строительства отопительной системы.

В объявлении нет информации о том, что раньше было в этом доме. Если навскидку, то сейчас эта недвижимость хорошо бы подошла для дома призрения или пансионата.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

А каким вы видите будущее этого дома?