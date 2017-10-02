Каждый двадцатый житель ЕС - старше 80 лет

Сейчас в Евросоюзе живет 27,3 млн людей столь преклонного возраста, что составляет 5,4% от всего населения, пишет fontanka.fi.

Лидером по числу пожилых людей являются Италия, Греция и Испания - там их насчитывается 6% и более. Меньше всего - в Ирландии, Словакии и на Кипре - около 3%. Финляндия является девятой страной по количеству людей от 80 лет. Их здесь чуть более 5%, как и в среднем по ЕС.

Две трети европейцев от 80 лет и старше - женщины.