Каждый двадцатый житель ЕС - старше 80 лет
2 октября 2017 г., 14:39
По данным Евростата, с 2006 по 2016 год число жителей ЕС старше 80 лет выросло на 7 млн.
Сейчас в Евросоюзе живет 27,3 млн людей столь преклонного возраста, что составляет 5,4% от всего населения, пишет fontanka.fi.
Лидером по числу пожилых людей являются Италия, Греция и Испания - там их насчитывается 6% и более. Меньше всего - в Ирландии, Словакии и на Кипре - около 3%. Финляндия является девятой страной по количеству людей от 80 лет. Их здесь чуть более 5%, как и в среднем по ЕС.
Две трети европейцев от 80 лет и старше - женщины.