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Каждый двадцатый житель ЕС - старше 80 лет

Rus.Postimees.ee
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Пожилая женщина. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Райго Паюла

По данным Евростата, с 2006 по 2016 год число жителей ЕС старше 80 лет выросло на 7 млн.

Сейчас в Евросоюзе живет 27,3 млн людей столь преклонного возраста, что составляет 5,4% от всего населения, пишет fontanka.fi.

Лидером по числу пожилых людей являются Италия, Греция и Испания - там их насчитывается 6% и более. Меньше всего - в Ирландии, Словакии и на Кипре - около 3%. Финляндия является девятой страной по количеству людей от 80 лет. Их здесь чуть более 5%, как и в среднем по ЕС.

Две трети европейцев от 80 лет и старше - женщины.

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