Картина дня: стрельба в Лас-Вегасе, референдум в Каталонии и новый дом белых медведей

Резко возросло число жертв стрельбы у казино в Лас-Вегасе: более 50 погибших, 200 раненых

Неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. По словам местного шерифа, погибли более 50 человек, еще около 200 получили ранения. Стрелок убит во время спецоперации. Читайте далее...

Власть в Таллинне будет меняться

Нынешние местные выборы в Таллинне станут самыми решающими за последние 15 лет. Совершенно ясно, что вновь победит Центристская партия, но большинство в горсобрании на 79 депутатов они, скорее всего, не получат. В последний раз такое было перед выборами 2002 года. Читайте далее...

За независимость от Испании высказались 90 процентов жителей Каталонии

За независимость Каталонии от Испании проголосовали 90 процентов участников референдума, заявили в каталонском правительстве. Явка составила 42,3 процента. Читайте далее...

Урмас Паэт ждет от правительства Эстонии четкой реакции на беспорядки в ходе референдума в Каталонии

Бывший глава Министерства иностранных дел, евродепутат Урмас Паэт ждет от правительства Эстонии быстрой и четкой реакции на проявленное испанской полицией насилие в ходе референдума в Каталонии в воскресенье. Читайте далее...

Глава МВД: референдум в Каталонии является предупреждением для Польши

Референдум о независимости Каталонии, в ходе которого в пользу независимости региона от Испании высказались 90% местных жителей (2,3 миллиона человек), является предупреждением для Польши, где действует Движение за автономию Шленска (Силезии) - региона на юго-западе страны. Об этом, как передает NEWSru, глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил в понедельник в эфире Польского радио. Читайте далее...

Еврокомиссия признала каталонский референдум незаконным

Еврокомиссия признала референдум о независимости, прошедший в воскресенье в Каталонии и сопровождавшийся массовыми столкновениями участников с полицией, незаконным. Одновременно Еврокомиссия призвала испанские власти к диалогу со сторонниками независимости Каталонии. Читайте далее...

Зеленые: беззубая позиция правительства Эстонии по событиям в Каталонии позорна

Не представленная в Рийгикогу партия "Зеленые Эстонии" считает, что беззубая позиция правительства нашей страны по вопросу о референдуме в Каталонии и последовавшим за ним актам насилия со стороны полиции позорна. Читайте далее...

Кто и как следит за вами в интернете

Программы фиксируют интересы пользователей в интернете. Конечная цель, если речь не идет о государственной безопасности, - заставить потребителя купить определенный товар. Читайте далее...

Вандалы разгромили смотровую площадку

На прошлой неделе хулиганы повредили пол смотровой площадки, расположенной вблизи походной тропы болота Пяэскюла. Читайте далее...

Сергей Метлев: очистим Таллинн... от коррупции!

Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. В понедельник в студии побывали кандидат от избирательного союза «Свободный гражданин Таллинна» Сергей Метлев и вице-председатель партии «Зеленые Эстонии» Андрей Гудим. Читайте далее...

Эстонский эксперт за кулисами: о чем на самом деле говорили на конференции в Таллинне?

Организованная Эстонией цифровая встреча в верхах руководства стран ЕС прошла и можно подвести промежуточный итог. Кажется, Эстония может выиграть от этих дней намного больше, чем мы представляли себе это до сих пор: не исключено, что предложенное нашими экспертами решение по сбору налогов может привести к победе во всем мире. Читайте далее...