Врач рассказала, какие лекарства не подходят детям

По словам руководителя детского отделения интенсивной терапии клиники Тартуского университета Туули Метсвахт, зачастую детей пытаются лечить с помощью лекарств, которые предназначены для взрослых.

При этом Метсвахт уверена, что детей нельзя рассматривать просто как небольших взрослых, так как их организм отличает от организма взрослых и реакция на лекарство тоже может быть другой.

Поэтому лекарства, опробованные на взрослых, не всегда подходят детям.