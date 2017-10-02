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Врач рассказала, какие лекарства не подходят детям

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Panther Media / Scanpix / Levente Fazakas

В Таллинне с 4 по 6 октября соберутся представители комитета детских лекарств Европейского департамента лекарств. Основной темой встречи будет доступность детских лекарств и их разработка.

По словам руководителя детского отделения интенсивной терапии клиники Тартуского университета Туули Метсвахт, зачастую детей пытаются лечить с помощью лекарств, которые предназначены для взрослых.

При этом Метсвахт уверена, что детей нельзя рассматривать просто как небольших взрослых, так как их организм отличает от организма взрослых и реакция на лекарство тоже может быть другой.

Поэтому лекарства, опробованные на взрослых, не всегда подходят детям.

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