Врач рассказала, какие лекарства не подходят детям
2 октября 2017 г., 14:46
В Таллинне с 4 по 6 октября соберутся представители комитета детских лекарств Европейского департамента лекарств. Основной темой встречи будет доступность детских лекарств и их разработка.
По словам руководителя детского отделения интенсивной терапии клиники Тартуского университета Туули Метсвахт, зачастую детей пытаются лечить с помощью лекарств, которые предназначены для взрослых.
При этом Метсвахт уверена, что детей нельзя рассматривать просто как небольших взрослых, так как их организм отличает от организма взрослых и реакция на лекарство тоже может быть другой.
Поэтому лекарства, опробованные на взрослых, не всегда подходят детям.